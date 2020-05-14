Акция «Ночь в музее» впервые пройдет в Москве полностью в онлайн-формате

Ежегодная акция «Ночь в музее», которая пройдет в Москве 16 мая, впервые полностью переведена в онлайн-формат. Основная часть запланированных мероприятий состоится с 18 до 23 часов, но некоторые площадки начнут трансляции на своих интернет-каналах пораньше. Полное расписание событий опубликовано на сайте акции.

Так, например, в 21:00 можно будет виртуально прогуляться по музею Пушкина вместе с актером Данилой Стекловым. Зрители трансляции увидят, как жил великий поэт, и послушают несколько его стихотворений.

В 19:00 Московский музей космонавтики расскажет о людях, которые сделали полеты в космос возможными — как запускался на орбиту первый спутник, как Валентина Терешкова попала в отряд космонавтов и многое другое. А в 21:00 начнется музыкальный час — Герой Советского Союза летчик-космонавт Александр Лавейкин споет под гитару свои любимые песни.

С 18:00 и до полуночи Дом Гоголя будет рассказывать о жизни и смерти загадочного писателя. Также в YouTube-канале музея будет опубликован подкаст «На одной волне с Гоголем», где будет рассказывать о европейских путешествиях литератора и письмах, которые он писал друзьям.

больше по теме Музей Москвы опубликовал в Сети видеоэкскурсии о достопримечательностях столицы Пока граждане сидят на самоизоляции, у них есть возможность виртуально прогуляться по историческим местам.

Аналогичные экскурсии приготовили музеи, посвященные Есенину, Булгакову, Паустовскому и другим светилам литературы. Всего в акции примут участие более 50 столичных учреждений культуры.