Первый российский Instagram-мюзикл начал выходить в Сети

Сюжет о девушке-сироте разбит на несколько постов.

В интернете состоялась премьера первого российского Instagram-мюзикла. У постановки есть свой профиль в социальной сети, в котором в качестве постов выходят эпизоды постановки. Спектакль называется «Мой длинноногий деда», в его основе лежит книга писательницы Джин Вебстер, которую уже несколько раз экранизировали и ставили на Бродвее.

Сюжет повествует о современной Золушке Джуди Эббот. Она живет в сиротском приюте и пишет письма о своей нелегкой судьбе. В одних постах зрители читают ее послания, в других смотрят видео о том, что происходит с 17-летней девушкой.

Режиссером данного действа стал Алексей Франдетти. Он собрал команду, которая работала дистанционно друг от друга: актеры сами снимали себя на камеру, видеохудожники добавляли к роликам визуальные элементы, а музыканты записывали свои партии. Главные роли исполнили лауреаты «Золотой маски» Юлия Дякина и Иван Ожогин.

В том же аккаунте создатели постановки рассказывают, детали производства Instagram-мюзикла, как нового формата, хорошо подходящего для режима самоизоляции.