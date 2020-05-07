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Кейт Миддлтон решила собрать фотовыставку о стойких британцах во время пандемии

Жители Альбиона начали присылать герцогине свои снимки.

Кейт Миддлтон решила собрать фотовыставку о стойких британцах во время пандемии
Кейт Миддлтон нашла еще один способ поддержать нацию в трудные времена. Фото: globallookpress.com

7 мая Кейт Миддлтон запустила фотопроект в поддержку британцев, остающихся на самоизоляции. Акция называется Hold Still и является бесплатной. Англичанам предлагается присылать свои фотографии на тему того, как они переживают карантин. Снимки могут быть грустными и смешными, выражающими трагедию и надежду. А вот техническое качество неважно.

В итоге  планируется создать коллективный портрет нации, пережившей эпидемию коронавируса. Отобранные по своей эмоциональности фото будут представлены в электронной выставке, которая откроется в Сети в августе 2020 года и будет призвана отразить дух британского народа.

Как сообщается на странице герцогини Кембриджской в Instagram, снимки не обязательно присылать на почту, можно выложить их в социальную сеть, поставив отметки @KensingtonRoyal и #HoldStill2020.

Добавим, что недавно Кейт опубликовала несколько фотографий своего 2-летнего сына Луи, которые вполне могут оказаться на этой выставке за демонстрацию неунывающего духа.

Тэги

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