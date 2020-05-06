Российские звезды приняли участие в «мордобойном» челлендже

Актер Гоша Куценко опубликовал в Instagram большое видео, смонтированное из коротких роликов снятых им самим и его друзьями. Каждый человек в этой компиляции «бьет» следующего, а тот держит удар и контратакует. Так «по цепочке» друг другу вдарили Куценко, Александр Ревва, Тимур Батрутдинов, Гарик Харламов, Роман Курцын, Михаил Ефремов, Юлия Хлынина, Елена Дудина и другие знаменитости. Каждый проявил в этом деле фантазию и находчивость.

«Ударим по коронавирусу #СидяДома!» — пояснил Гоша смысл этого челленджа.

В апреле, кстати, актер снялся в сериале с таким же названием. Возможно, весь этот мордобой затевался только ради того, чтобы пропиарить шоу.

Отметим, что идея такой акции принадлежит не Куценко. Ее придумала дублерша Умы Турман, актриса и каскадер Зои Белл. Челлендж в ее вариации можно найти по хэштегу #BossBitchFightChallenge. Там друг друга бьют Марго Робби, Холли Берри, Кэмерон Диаз, Скарлетт Йоханссон и другие голливудские звезды. Ну а наши актеры тоже не отстают, как мы видим, — лупят друг друга со страшной силой.