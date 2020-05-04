Проект «Музыка героев» расскажет о том, как рождались песни Великой Отечественной

Российский национальный музей музыки запустит к 75-летию Великой Победы мультимедийный выставочный проект «Музыка героев». Как сообщают организаторы, это будет синтез музея, театра, литературы, фотографии, кинематографа и, конечно же, песенного творчества.

Связывающей нитью выставки станет аудиоспектакль, главным героем которого выступит выпускник Московской консерватории по имени Андрей. Как и многие граждане Советского Союза, он добровольцем ушел на фронт. С ним слушатели пройдут через первый бой, обычные солдатские дни, переживания за оставшихся в Ленинграде родителей и невесту Надю. Заключительная глава спектакля будет посвящена музыкантам, чьи жизни унесла война.

Повествование будет сопровождаться архивными кадрами кинохроники и фотоснимками, документами и аудиозаписями, историями создания культовых песен.

Старт мультимедийной выставки запланирован на 9 мая.