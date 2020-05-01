Меркель из пива, Трамп из кукурузы: российский художник нарисовал политиков едой

Чем заняться на самоизоляции? Для художников ответ на этот вопрос очевиден — рисовать. Портретист Павел Бондар, например, продолжил свою серию картин «Вкусные лица», в которой он изображает известных людей с помощью продуктов питания, которые как-либо относятся к этим личностям. Ранее он создал портрет Леди Гаги из фруктов и сырого мяса, нарисовал Милен Фармер красным вином, а Бейонсе — сочетанием горького и молочного шоколада.

На самоизоляции художник посвятил свое творчество политикам, так как от их решений во много зависела ситуация с пандемией коронавируса. Каждый деятель изображен с помощью продукта, характерного для его страны.

Так в коллекции Бондара появились:

немецкий канцлер Ангела Меркель из баварских сосисок и пива;

эпатажный президент США Дональд Трамп из кукурузы;

английская королева Елизавета II из овсянки;

французский президент Эммануэль Макрон из вина и сыра;

председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин из перца и специй;

президент Италии Серджо Маттарелла из пасты и другие национальные лидеры.

Сложнее всего художнику далась работа с кукурузой, это был абсолютно новый материал для него.

«Создавая портрет, я стал лицом к лицу с неизвестностью. Передо мной просто серый лист и две банки консервированной кукурузы. Разве стоит сделать вызов самому себе? Да, нужно, всегда», — цитирует Бондара портал Eva.ru.

Каждый такой портрет для художника — это не только вызов его изобразительной технике, но и освоение новой пищевой текстуры, которая идет в ход. От этого творческий процесс становится вдвойне увлекательней.

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