«У меня перехватывало дыхание»: Жанна Бадоева покажет зрителям опустевшую Италию

Во второй половине апреля телеведущая проехалась по самым пострадавшим районам европейской страны.

3 мая на Первом канале выйдет спецвыпуск передачи «Жизнь других», посвященный Италия в период пандемии коронавируса. Ведущая Жанна Бадоева проехалась по самым зараженным районам Апеннинского полуострова, побывала в инфекционной больнице города Бергамо, в котором было снято шокирующее видео про грузовики с трупами, взяла интервью у местного главврача.

«Сейчас итальянским врачам стало полегче, они уже не работают бессменно по 24 часа в сутки. И хотя тяжелых больных по-прежнему много, но истерики уже нет», — рассказал продюсер шоу «Жизнь других» Василий Мельничин, который ездил с Бадоевой в качестве оператора и водителя, потому что полноценную съемочную группу нельзя было позволить в сложившейся ситуации.

Бадоева и Мельничин объехали районы, больше всего пострадавшие от инфекции: Тоскану, Флоренцию, Сиену, Болонью, Милан, Бергамо и Верону. Бадоева брала интервью у мэров городов и простых людей, сидевших на домашнем карантине более двух месяцев. Местные жители с нетерпением ждут 4 мая — с этого дня власти обещали начать снимать ограничения. Конечно же, возвращение к нормальной жизни будет происходить поэтапно, сразу все заведения не откроются.

«Я шла по улицам городов в полном одиночестве, и у меня перехватывало дыхание, я точно знала, что больше никогда не увижу Италию такой», — говорит Жанна.

Смотрите большой репортаж об опустевшей европейской стране в воскресенье, 3 мая, в 10:15.