Фильмы более 20 кинофестивалей 2020 года бесплатно покажут в YouTube

Из-за пандемии коронавируса премьеры многих фильмом и кинофестивали первой половины 2020 года были отменены. Однако в Сети стартовал проект We Are One («Мы едины»), который собирается бесплатно показывать на YouTube картины, которые должны были бороться за престижные кинопремии в ближайшие месяцы.

Проект позиционирует себя как глобальный кинофестиваль, и он уже сотрудничает с Каннами, «Сандэнсом», Торонто, «Трайбекой», Берлином, Венецией и другими своими «коллегами» (всего их более двадцати), чтобы транслировать в Сеть заявленные на них фильмы. Как сообщает портал Dazed, мероприятие будет проходить на YouTube с 29 мая по 7 июня. Зрителям покажут как сами картины, так и дискуссии о современном кинематографе, а также предложат людям сделать пожертвование для борьбы с CoViD-19. Деньги пойдут в ВОЗ и локальные медицинские организации по всему миру.