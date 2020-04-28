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«Экипаж машины боевой»: американский хор исполнил песню «Три танкиста»

Акция была посвящена 75-летию встречи на Эльбе.

«Экипаж машины боевой»: американский хор исполнил песню «Три танкиста»
Советский танк T-34-85 (1944 год). Фото: Russian Look

Американцы, сидя на самоизоляции, спели советскую песню военных лет. Проект организовал канал RT, с его подачи музыканты хора Шиллеровского института, связавшись друг с другом по видеочату, исполнили композицию «Три танкиста». Ролик уже появился в Сети.

Акция посвящена 75-й годовщине встречи советских и американских солдат на Эльбе, которая произошла 25 апреля 1945 года. Несмотря на имеющийся у вокалистов акцент, культовая песня получилась такой же душевной, как если бы исполнялась носителями языка. Романтики ролику добавляет то, что советскую песню поют люди разного возраста и цвета кожи, а главное — граждане страны, в которой, как мы привыкли думать, не придают значения роли Красной армии в победе над фашистами.

Напомним, что эта песня является неформальным гимном пограничных и танковых войск СССР и России. Впервые она прозвучала в кинофильме «Трактористы». В наше время слово «самураи» из текста композиции по политическим соображениям иногда заменяют на выражение «вражья стая», но в данном ролике все было спето в оригинальном варианте.

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