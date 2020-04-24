Новое шоу «Чек-лист» покажет зрителям живописные уголки России

Международная мультимедийная сеть TV BRICS совместно с Ростуризом и порталом Туту.ру запустили новое трэвел-шоу под название «Чек-лист». В качестве путешественника выступает блогер по прозвищу Понаехавший (настоящее имя Миша Ронкаинен). В первом выпуске он показал, как можно бюджетно проехаться по Сахалину, второе видео посвятил Республике Алтай.

Интересно, что молодой человек посещает не только общеизвестные туристические точки, но и места, которые ему советуют местные жители. На Алтае он исследовал горнолыжные курорты, пересек озеро Телецкое (второе после Байкала по запасам пресной воды), побывал в питомнике у оленей и в хижине настоящего шамана, посетил эко-курорт «Марьин остров», известный мощным средством омоложения, которое имеется только там.

«Место очень необычное. Идеально для тех, кто любит природу и мечтает слиться с ней в экстазе, но это не отменяет современные горнолыжные комплексы и европейского качества отели. Бюджетно ли здесь? Да! Можно сэкономить и отдохнуть не очень дорого. Сделать сочные фотографии. Одни олени и хаски чего стоят», — поделился блогер своими впечатлениями об Алтае.

Стоит отметить, что проект посвящен именно путешествиям по России. В следующих выпусках Понаехавший отправится в Бурятию и Хакасию, а вообще у него в списке более 80 регионов РФ. Цель ведущего — показать зрителям невероятные места, чтобы пробудить в них желание самим изучить живописные уголки нашей страны. Но только когда будет снят режим самоизоляции и турпоездки станут возможными.