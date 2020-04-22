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Ленин-киборг и Ленин-фараон: уральские художники провели апгрейд образа вождя

Современное искусство не пощадило Владимира Ильича.

Ленин-киборг и Ленин-фараон: уральские художники провели апгрейд образа вождя
Ильича много не бывает. Фото: Алексей Булатов, КП-Екатеринбург.

В феврале текущего года в Екатеринбурге открылась необычная выставка, посвященная Владимиру Ленину. Она называется «Вечно живой» и носит весьма креативный характер: 13 художникам раздали одинаковые гипсовые бюсты вождя мирового пролетариата (работы скульптора Н. Баганова, 1979 года), и они разукрасили их, проявив недюжинную фантазию.

Предлагаем вам немного отвлечься от новостей про коронавирус и самоизоляцию и посмотреть на многоликого Владимира Ильича.

Ленин
Французский шарм явно пошел Ильичу на пользу. Фото: Алексей Булатов, КП-Екатеринбург.
Ленин
А вот кибер-Ленин из будущего. Фото: Алексей Булатов, КП-Екатеринбург.
Ленин
Фараон Ленин. А что? Мавзолей — та же пирамида. Фото: Алексей Булатов, КП-Екатеринбург.
Ленин
Выставка проходила в музее советского быта «Сделано в СССР». Фото: Алексей Булатов, КП-Екатеринбург.

Какой образ вам понравился больше?

Тэги

Владимир Ильич ЛенинВладимир ЛенинвыставкаЕкатеринбургЛенинмузейСССРхудожники
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