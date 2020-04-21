Музей Москвы опубликовал в Сети видеоэкскурсии о достопримечательностях столицы

Пока граждане сидят на самоизоляции, у них есть возможность виртуально прогуляться по историческим местам.

Музей Москвы, участвующий в акции «Дни исторического и культурного наследия», подготовил серию видеоэкскурсии по недоступным для самоизолированных граждан достопримечательностям столицы.

Первые ролики, опубликованные на сайте учреждения, посвящены Петровскому путевому дворцу и залам городской мэрии. Позже должны появиться видео об особняках Носова, Шехтеля и Тарасова.

В путевом дворце зрители увидят залы, в которых останавливались императорская семья и Наполеон Бонапарт, который устроил здесь ставку во время войны 1812 года. В парке, окружающем это здание тоже есть своя особая история.

А в ролике о московской мэрии можно увидеть не только три зала — голубой, красный и белый, интерьер которого уцелел в пожаре Отечественной войны, но и подарки от властей других городов и стран.