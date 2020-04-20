Акция: во время самоизоляции москвичам доставят друзей прямо на дом

Речь идет о животных из приюта, которые ищут нового хозяина.

В Москве пройдет благотворительный марафон «Счастье с доставкой на дом». Самоизолированным жителям столицы и Подмосковья привезут по месту жительства четвероногих друзей из приютов для животных. Вынужденный карантин можно назвать отличным моментом для того, чтобы впустить в свою жизнь любовь и верность мохнатого питомца.

Естественно, друга можно выбрать заранее. Сейчас волонтеры публикуют истории и фотографии имеющихся у них животных на странице акции в Facebook, а 25 апреля, с 10 часов утра до 10 вечера, там пройдет прямой эфир, в котором зоозащитники подробно расскажут о своих подопечных, покажут их вживую и ответят на все интересующие вопросы зрителей.

Если марафон поможет найти питомцу нового хозяина, то им не придется ждать конца режима самоизоляции, чтобы соединиться, — волонтеры сами привезут животное в его новый дом.

В период, когда многие остались одиноки, новый друг может наполнить жизнь яркими красками.