Полезный карантин: московские музеи запустили увлекательные онлайн-проекты

На сайтах выставочных центров появилось много новой информации, которая будет интересна любителям истории и культуры.

Пока вы находитесь на самоизоляции, то можете посетить музей. Естественно, виртуально. В дни вынужденного карантина московские музеи перешли в онлайн и подготовили для интересующихся искусством ряд виртуальных проектов.

Например, Пушкинский музей запустил проект «100 способов прожить минуту с Пушкинским ХХI». Художники, искусствоведы, писатели, философы и коллекционеры рассказывают о своем восприятии времени и о влиянии искусства на него. Здесь можно научиться творческой медитации и новым способам восприятия прекрасного.

Третьяковская галерея опубликовала множество бесплатных лекций и онлайн-экскурсий на сайте Лаврус. Посетители могут узнать много нового об отечественном искусстве и творчестве известных художников. Например, о том, как менялись врубелевские демоны и что в них отражено.

На сайте Государственного исторического музея можно узнать не только о печенегах и половцах, но и об истории настольных игр и о том, какие проекты так и не смогли реализовать в Москве столичные архитекторы. Там же можно добыть информацию о реликвиях Покровского собора на Красной площади и яйцах Фаберже.

больше по теме Музей Чехова представил кулинарный марафон по рецептам семьи писателя Предлагаем вам приготовить простой луковый суп, который готовили Чеховы.

А в музее Востока проходит Неделя Китая. Учреждение запускает интересные трансляции на своих страницах в Instagram, Facebook, во «ВКонтакте» и в YouTube. Здесь можно узнать, как создавался знаменитый китайский фарфор, что такое «домик для сверчков». К примеру, 18 апреля в 15:00 на своем канале в YouTube музей проведет онлайн-лекцию «Китайская красавица», посвященную эталону женской красоты в Поднебесной.