На YouTube бесплатно покажут фильмы «Джон Уик» и «Ла-Ла Ленд»

Голливудская киностудия Lionsgate решила поддержать самоизолированных зрителей и устроить им бесплатный кинотеатр на дому с помощью сервиса YouTube. В рамках акции «Lionsgate LIVE: Ночь в кино» будут показаны ряд фильмов, которые можно назвать культовыми, о чем компания объявила в Twitter.

You wanted us back? We’re thinking we’re back. 4 weeks, 4 movies. #LionsgateLIVE: A Night At The Movies starts THIS FRIDAY. https://t.co/H9KRtKCe6S pic.twitter.com/aVc5ELqk1M — Lionsgate Movies (@Lionsgate) April 13, 2020

17 апреля пользователи смогут посмотреть первую часть фантастического триллера «Голодные игры» с Дженнифер Лоуренс. 24 апреля покажут классическую мелодраму «Грязные танцы» с Патриком Суэйзи. 1 мая можно будет потанцевать вместе с героями музыкальной трагикомедии «Ла-Ла Ленд», а 8 мая — увидеть боевик «Джон Уик» с Киану Ривзом.

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Однако студия хочет не только развлечь своих поклонников, но и привлечь их внимание к проблемам работников киноиндустрии, которые в эти суровые дни остались без работы. Перечисленные фильмы будут показаны бесплатно, но зрителей попросят сделать пожертвование в фонд «Основатели кино».

А как вы считаете, стоит ли россиянам таким же образом поддержать отечественный кинематорграф?