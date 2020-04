На YouTube бесплатно покажут фильмы «Джон Уик» и «Ла-Ла Ленд»

Голливудская киностудия Lionsgate решила поддержать самоизолированных зрителей и устроить им бесплатный кинотеатр на дому с помощью сервиса YouTube. В рамках акции «Lionsgate LIVE: Ночь в кино» будут показаны ряд фильмов, которые можно назвать культовыми, о чем компания объявила в Twitter.

You wanted us back? We’re thinking we’re back. 4 weeks, 4 movies. #LionsgateLIVE: A Night At The Movies starts THIS FRIDAY. https://t.co/H9KRtKCe6S pic.twitter.com/aVc5ELqk1M

— Lionsgate Movies (@Lionsgate) April 13, 2020