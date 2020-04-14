Все в Сеть: фестиваль балета Dance Open покажет лучшие мировые постановки онлайн

C 14 по 30 апреля в Санкт-Петербурге проходит международный фестиваль балета Dance Open. В связи с тем, что все зрелищные мероприятия отменены, а зрители сидят по домам, основные моменты этого танцевального события будут транслироваться в интернете: в социальной сети ВКонтакте, на сайте Фонтанка.ру и в Яндекс.Эфире.

Итак, в ближайшие в дни в онлайн-марафоне фестиваля Dance Open будут показаны: 14 апреля — «Кармина Бурана», Большой театр Женевы; 16 апреля — «Сон в красном тереме», Балет Дортмунда; 18 апреля — «Stabat mater», Балет Марибора; 20 апреля — «Болеро», Танцевальный театр Оснабрюк; 22 апреля — «Щелкунчик», Большой театр Женевы; 24 апреля — «Пастораль», Malandain ballet Biarritz; 26 апреля — «Фауст», Балет Дортмунда;

Также зрителей ждут видео-открытки звездных танцоров, презентация «генеалогического древа» мирового балета XX века и познавательные лекции о танце.

«Конечно, видеозапись и живой спектакль — это два разных вида искусства. Но все же, по нашему убеждению, они оба имеют право на существование: в конце концов, камера видит то, что не успевает заметить глаз», — говорят организаторы фестиваля.

Зато так у каждого зрителя будет возможность ознакомиться со всеми представленными спектаклями, не зависимо от стоимости билета и наличия мест в зале.