«Не отменили, а перенесли»: биатлонистка Резцова призвала не переживать из-за новостей об Олимпиаде

Двухкратная олимпийская чемпионка по биатлону Анфиса Резцова призвала не паниковать из-за переноса Олимпиады в Токио. Напомним, во вторник, 24 марта, Международный олимпийский комитет принял решение об изменении даты проведения традиционного соревнования из-за пандемии коронавируса. Таким образом, спортивное событие пополнило и без того внушительный список мероприятий, которые отложились из-за опасности распространения болезни.

Опытная спортсменка Резцова поспешила успокоить всех. Журналисту портала Teleprogramma.pro Анфиса разъяснила, что соревнование все же состоится, просто это произойдет позже намеченного срока, а значит, муссировать эту тему все же не стоит. Отметила также Резцова и тот факт, что действующие спортсмены прекрасно понимают существующую ситуацию в мире и готовятся бороться в любых условиях. К тому же, им не привыкать.

«Олимпиаду не отменили, а перенесли, это разные вещи. Спортсмены помнят Рио-де-Жанейро в 2016 году. Там и без коронавируса было ничуть не проще. А сегодня остается только крепиться. Мы всегда были сильной державой, и надеюсь, что у наших спортсменов еще будет шанс себя проявить», — подвела черту она.