«И смех, и слезы»: фестиваль «Утро Родины» соберет модных российских режиссеров

Роман Каримов, Юрий Грымов, Александр Прошкин — эти и другие звезды российского кинематографа станут специальными гостями фестиваля «Утро Родины».

Киносмотр откроется в Южно-Сахалинске уже 8 марта и продлится по 14-е число.

Именитые режиссеры представят свои лучшие кинематографические работы в рамках программы «Имена».

В частности, уже в понедельник, 9 марта, перед зрителями выступит модный молодой режиссер Роман Каримов, автор нашумевших фильмов «Неадекватные люди», «Гуляй, Вася!» и др. Он раскроет публике секреты, что осталось за кадром при съемках криминальной комедии 2013 года «Все и сразу».

12 марта с публикой встретится известный режиссер, клипмейкер Юрий Грымов. Он покажет сахалинскому зрителю личное художественное прочтение рассказа Ивана Тургенева «Му-Му». Как поясняет режиссер, его фильм 1998 года – об одиночестве современного человека.

«Ощущаю большое удовольствие, когда получается вовлечь людей по ту сторону экрана в киноисторию, вызвать у них и смех, и слезы, и чувство глубокого удовлетворения от увиденного». Юрий Грымов

Как сообщает пресс-служба фестиваля, также состоятся просмотры фильмов Сергея Урсуляка «Сочинение ко Дню Победы» (1998 г.), Веры Сторожевой «Небо. Самолет. Девушка» (2002 г.) и Александра Прошкина «Искупление» (2011 г.).

В основную конкурсную программу вошли такие нашумевшие сериалы отечественного производства, как драма «Содержанки», социальная комедия «Толя-робот», молодежный ромком «Жуки», спортивная драмеди «Дылды», и др.

Фестиваль многосерийных художественных фильмов «Утро Родины» проходит на Сахалине в третий раз при поддержке в том числе Министерства РФ по развитию Дальнего Востока. Председателем жюри в нынешнем году выступает российский режиссер, актер, сценарист Сергей Урсуляк.

Информационным партнером фестиваля выступает, в частности, издательский дом «Комсомольская правда».