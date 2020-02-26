Лариса Долина, Сергей Безруков и другие звезды примут участие в программе «Пять вечеров»

В этом году вновь пройдет фестиваль художественных фильмов «Утро Родины» в Южно-Сахалинске. Жители и гости смогут ознакомиться не только с конкурсными показами картин. Для них подготовлена насыщенная внеконкурсная программа. Зрителей ждет традиционные «Пять вечеров». С 9 по 13 марта пройдут шесть концертов известных артистов.

больше по теме Лариса Долина подчеркнула постройневшую фигуру узкими брюками Певица выступила на празднике в честь юбилея Хибы Герзмавы.

В первый день своим появлением порадует несравненная эстрадная певица Лариса Долина. Она выступит во Дворце спорта «Кристалл». Для многих ее поклонников каждый выход на сцену — это настоящий праздник. Артистка поражает вокальными данными и выступает в разных стилях. Она порадует публику как советскими хитами, так и джазовыми композициями. А еще звезда исполнит известные произведения из мировых мюзиклов.

На следующий день, 10 марта, тоже во Дворце спорта даст концерт Сосо Павлиашвили. Он делает ставку не на эффектные декорации и шоу, а на качественную музыку и хорошее настроение. Певец обещает, что никто не останется без улыбки. В этот же день состоится музыкально-поэтический вечер Андрея Мерзликина «Местность любви». Послушать стихи Иосифа Бродского в сопровождении музыки можно будет в Чехов-центре.

11 марта Сергей Безруков со своей группой KRЁSTNIY PAPA представит свое шоу во Дворце спорта. Театрализованное представление сочетает в себе поэзию и рок. публика сможет наладиться хитами группы и услышать любимые стихотворения актера, а также композиции на стихи таких великих поэтов, как Сергей Есенин и Владимир Высоцкий, в рок-обработке.

12 марта поклонники скетч-шоу «Однажды в России» смогут увидеть его участников в Конгресс-холле «Столица». Они выступят дл зрителей, рассказывая о серьезном несерьезно. Артисты покажут миниатюры на злободневные темы, которые близки каждому жителю России. В пятый вечер, 13 марта, лауреат национальной премии «Овация» и «Золотой Остап» Олег Митяев даст концерт «Никому не хватает любви», где истории будут рассказаны в стихотворной форме и наложены на музыку.

Напомним, что «Утро Родины» — первый в нашей стране фестиваль многосерийных художественных фильмов, который состоится уже в третий раз. В конкурсе принимают участие В конкурсе 11 лучших российских сериалов. Жюри определит победителей в 10 номинациях.