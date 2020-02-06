За приз кинофестиваля «Утро Родины» будут бороться 11 фильмов

Жюри возглавит кинорежиссер, сценарист и продюсер Сергей Урсуляк, создатель ставшей уже культовой «Ликвидации» и лауреат премий «Кинотавр», «Ника» и «Золотой орел».

Фестиваль многосерийных художественных фильмов «Утро Родины» пройдет в Южно-Сахалинске в третий раз. Однако, время проведения изменилось: в 2020 году мероприятие пройдет на Сахалине с 8 по 14 марта.

На состоявшейся пресс-конференции, организаторы огласили список фильмов-номинантов на премию «Утро Родины». Ими стали 11 кинолент:

«Дылды», «Жуки», «Мертвое озеро», «Мосгаз. Новое дело майора Черкасова», «Мылодрама», «Победители», «Содержанки», «Толя-робот», «Учителя», «Шторм», «Эпидемия».

Фильмы выбраны разные: тут и драма, и комедии, и триллер. Выступая на пресс-конференции, председатель жюри Сергей Урсуляк сказал:

— Нам будет крайне непросто выбрать лучшие фильмы. Во-первых, все они очень лостойно сделаны. А во-вторых, они очень отличаются друг от друга. И нам, жюри, нужно будет очень постараться, чтобы найти критерии, одинаково важные для всех и по ним уже судить. Но, я уверен, мы с этой задачей справимся.

Президент фестиваля Сергей Жигунов отметил, что мероприятие становится масштабным. В 2020 году в Южно-Сахалинск приедет более 200 гостей, а на конкурсных площадках ожидается посещение не менее 80 тысяч зрителей.

Отвечая на вопросы журналистов. Сергей Жигунов сказал, что в числе номинантов нет зарубежных сериалов, и это осознанная позиция организаторов.

— В мире есть множество прекрасных многосерийных фильмов. Но наша задача – пропагандировать именно российские картины, привлекать к ним внимание и зрителей, и телеканалов и поощрять лучшие работы.

Также Сергей Жигунов рассказал о призе кинофестиваля. Это уникальная работа Владимира Каневского, архитектора, скульптора и художника, известного собственной техникой работы с «костяным» фарфором.

Собственно, из него и сделан цветок дальневосточного лотоса — символа творческой силы, мудрости и чистоты, связи между прошлым, настоящим и будущим. А заключен он в рамки, напоминающие о кадре или экране.

Справка:

Организаторами фестиваля выступают Министерство связи и массовых коммуникаций России, Министерство культуры России, «Роспечать», правительство Сахалинской области при поддержке Министерства РФ по развитию Дальнего Востока.

В рамках фестиваля многосерийных художественных фильмов в Южно-Сахалинск планируется приезд Сергея Безрукова, Олега Митяева и Ларисы Долиной.