События и места

«Новогодняя история игрушек»: в Московском Планетарии пройдет ёлка под звездным небом

Единственное в своем роде сказочное представление будет разворачиваться одновременно и на сцене, и на куполе-экране диаметром 25 метров.

«Новогодняя история игрушек»: в Московском Планетарии пройдет ёлка под звездным небом
Фото предоставлено рекламодателем

Зрителей ждут приключения игрушек, потерявшихся за несколько часов до праздника. Вместе с героями дети узнают, когда наступает Новый год на других планетах, увидят метеорные потоки и загадают новогоднее желание. Новогодним игрушкам предстоит покорять горы, тонуть в гигантских лужах талой воды, ориентироваться по звёздам. И всё ради того, чтобы успеть в гости к Деду Морозу, который уже нарядил ёлку в Московском Планетарии. Это будет сказочная и поучительная постановка, которую на сцене воплощают артисты профессионального театра «А-Я», а благодаря полнокупольным видеопроекциям еще и очень масштабная. Над головами зрителей оживет захватывающий мир со звёздным небом, и гости почувствуют себя полноценными героями фантастического новогоднего шоу.

Новогодние представления пройдут с 18 по 30 декабря 2019г.

  1. 18 декабря (Ср.) 11:00
  2. 19 декабря (Чт.) 11:00
  3. 20 декабря (Пт.) 11:00
  4. 23 декабря (Пн.) 11:00, 12:30
  5. 24 декабря (Вт.) 11:00, 12:30
  6. 25 декабря (Ср.) 11:00, 12:30
  7. 26 декабря (Чт.) 11:00, 12:30
  8. 27 декабря (Пт.) 11:00, 12:30
  9. 28 декабря (Сб.) 11:00, 12:30, 14:00
  10. 29 декабря (Вс.) 11:00, 12:30, 14:00
  11. 30 декабря (Пн.) 11:00, 12:30
Фото предоставлено рекламодателем
Фото предоставлено рекламодателем
Фото предоставлено рекламодателем
Фото предоставлено рекламодателем
Фото предоставлено рекламодателем
Фото предоставлено рекламодателем
  • Цена билета: 2200 руб. Купить билет
  • Новогодний подарок (сладкий набор планет Солнечной системы) приобретается отдельно – 490 руб.
  • Продолжительность спектакля – 1 час.
  • Возрастные ограничения: 5+
  • Скидка группам от 15-ти человек – 20%

Забронировать групповое посещение можно, отправив заявку на эл. почту NY@planetarium-moscow.ru, указав количество человек, желаемую дату и время представления, а также контактные данные: имя и телефон.

Билеты можно приобрести в кассе Планетария или на сайте, выбрав нужную дату.

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«Новогодняя история игрушек»: в Московском Планетарии пройдет ёлка под звездным небом
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