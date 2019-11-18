«Новогодняя история игрушек»: в Московском Планетарии пройдет ёлка под звездным небом

Единственное в своем роде сказочное представление будет разворачиваться одновременно и на сцене, и на куполе-экране диаметром 25 метров.

Зрителей ждут приключения игрушек, потерявшихся за несколько часов до праздника. Вместе с героями дети узнают, когда наступает Новый год на других планетах, увидят метеорные потоки и загадают новогоднее желание. Новогодним игрушкам предстоит покорять горы, тонуть в гигантских лужах талой воды, ориентироваться по звёздам. И всё ради того, чтобы успеть в гости к Деду Морозу, который уже нарядил ёлку в Московском Планетарии. Это будет сказочная и поучительная постановка, которую на сцене воплощают артисты профессионального театра «А-Я», а благодаря полнокупольным видеопроекциям еще и очень масштабная. Над головами зрителей оживет захватывающий мир со звёздным небом, и гости почувствуют себя полноценными героями фантастического новогоднего шоу.

Новогодние представления пройдут с 18 по 30 декабря 2019г.

18 декабря (Ср.) 11:00 19 декабря (Чт.) 11:00 20 декабря (Пт.) 11:00 23 декабря (Пн.) 11:00, 12:30 24 декабря (Вт.) 11:00, 12:30 25 декабря (Ср.) 11:00, 12:30 26 декабря (Чт.) 11:00, 12:30 27 декабря (Пт.) 11:00, 12:30 28 декабря (Сб.) 11:00, 12:30, 14:00 29 декабря (Вс.) 11:00, 12:30, 14:00 30 декабря (Пн.) 11:00, 12:30

Цена билета: 2200 руб. Купить билет

Купить билет Новогодний подарок (сладкий набор планет Солнечной системы) приобретается отдельно – 490 руб.

Продолжительность спектакля – 1 час.

Возрастные ограничения: 5+

Скидка группам от 15-ти человек – 20%

Забронировать групповое посещение можно, отправив заявку на эл. почту NY@planetarium-moscow.ru, указав количество человек, желаемую дату и время представления, а также контактные данные: имя и телефон.

Билеты можно приобрести в кассе Планетария или на сайте, выбрав нужную дату.