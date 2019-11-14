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Настоящий Дед Мороз приглашает на свой 1000-летний юбилей в Новогоднюю страну в Крокусе

Самый добрый волшебник лично зовет каждого ребенка на свой праздник.

Настоящий Дед Мороз приглашает на свой 1000-летний юбилей в Новогоднюю страну в Крокусе

Юбилейная елка в Крокусе «День рождения Деда Мороза» пройдет с 21 декабря 2019 года по 7 января 2020 года в «Крокус Сити Холле».

Настоящий Дед Мороз приготовил два персонализированных видеоподарка – это сказочные игровые фильмы. Любой желающий может прямо сейчас получить бесплатное 5-минутное личное видеоприглашение. Оно доступно без покупки билета, и в нем Дед Мороз обратится к ребенку по имени. Уникальное видео задолго до наступления праздников наполнит сердце малыша волнующим ожиданием встречи со сказкой. Создать его можно здесь: https://www.7-raduga.ru/videopage/ А к каждому приобретенному билету вы получите новый подарок: 12-минутное видеопоздравление, в котором Дед Мороз несколько раз обратится к ребенку по имени, похвалит его фотографии и рисунки, поиграет с ним, а в финале, конечно же, поздравит с Новым годом.

Сюжет мегашоу «День рождения Деда Мороза» перенесет гостей на борт огромного корабля-амфибии, бороздящего космос и океан. Зрителям предстоит узнать тайну появления на Земле Деда Мороза и Снегурочки! Они смогут поиграть с воздушными облаками и морскими обитателями, заглянуть в гости к подземным гномам, справиться с огромным осьминогом и посетить несколько планет. Гигантский дирижабль совершит полет над зрительным залом! Всех гостей елки в Крокусе ждет незабываемый праздник с рекордным количеством интерактива, артистов и декораций. Бонус: посещение самого большого в Европе крытого парка аттракционов и развлечений в Крокусе с бесплатным интерактивным шоу «Кругосветное путешествие».

 

Стоимость билетов – от 295 рублей. Подробности на сайте https://www.7-raduga.ru/

 

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Настоящий Дед Мороз приглашает на свой 1000-летний юбилей в Новогоднюю страну в Крокусе
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