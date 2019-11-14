События и места

Незабываемый концерт Димы Билана состоится в «Руки вверх баре»

Не пропустите исполнение любимых песен на расстоянии вытянутой руки от кумира!

Незабываемый концерт Димы Билана состоится в «Руки вверх баре»
Дима Билан

Победитель Евровидения от России, 7 кратный победитель EMA, единственный в истории обладатель 19 тарелок Муз-ТВ — это лишь часть творческих
успехов Димы Билана.
Хиты «Невозможное возможно», «Молния», «Ты должна рядом быть» сделали его лидером ротаций, чартов и обладателем множества музыкальных премий.
В феврале этого года артист запустил мировой тур со своим нашумевшим шоу «Планета Билан». 7 и 8 ноября два аншлаговых выступления в рамках этого тура состоялись в Москве в Crocus City Hall.
А уже 29 ноября Дима Билан выйдет на сцену «Руки вверх бар» Сергея Жукова, чтобы подарить слушателям еще один незабываемый концерт. Исполнение любимых песен на расстоянии вытянутой руки от кумира, — такое можно увидеть только на концерте в легендарном московском баре.
Не пропусти!
До встречи 29 ноября в «Руки вверх бар»!
29 ноября (пятница)
«Руки вверх бар», Тверская,22
Сбор гостей: 19.00
Вход: 5000р.
http://rvbar.ru/afisha?product_id=374
+7 (499) 110-19-34

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Незабываемый концерт Димы Билана состоится в «Руки вверх баре»
Интересно?
Поделись с друзьями: