Незабываемый концерт Димы Билана состоится в «Руки вверх баре»

Победитель Евровидения от России, 7 кратный победитель EMA, единственный в истории обладатель 19 тарелок Муз-ТВ — это лишь часть творческих

успехов Димы Билана.

Хиты «Невозможное возможно», «Молния», «Ты должна рядом быть» сделали его лидером ротаций, чартов и обладателем множества музыкальных премий.

В феврале этого года артист запустил мировой тур со своим нашумевшим шоу «Планета Билан». 7 и 8 ноября два аншлаговых выступления в рамках этого тура состоялись в Москве в Crocus City Hall.

А уже 29 ноября Дима Билан выйдет на сцену «Руки вверх бар» Сергея Жукова, чтобы подарить слушателям еще один незабываемый концерт. Исполнение любимых песен на расстоянии вытянутой руки от кумира, — такое можно увидеть только на концерте в легендарном московском баре.

Не пропусти!

До встречи 29 ноября в «Руки вверх бар»!

29 ноября (пятница)

«Руки вверх бар», Тверская,22

Сбор гостей: 19.00

Вход: 5000р.

http://rvbar.ru/afisha?product_id=374

+7 (499) 110-19-34