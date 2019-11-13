Государство и бизнес встретятся на RIW 2019

Она была посвящена главному ежегодному мероприятию интернет-отрасли — «Неделе российского Интернета» (Russian Internet Week, RIW 2019 – www.riw.moscow), которая пройдет 12–13 декабря в Центре международной торговли.

В пресс-конференции приняли участие: Леонид Левин, председатель Комитета Государственной Думы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи; Евгений Новиков, помощник министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации; Анна Серебряникова, президент Ассоциации участников рынка больших данных; Сергей Плуготаренко, директор РАЭК (Российская ассоциация электронных коммуникаций); Андрей Воробьев, директор Координационного центра национального домена сети Интернет (КЦ).

RIW уже в 12-й раз объединит крупных отраслевых игроков, их проекты, инвесторов и представителей государства. RIW зарекомендовал себя как экспертная и образовательная площадка для конструктивного профессионального диалога, межотраслевого общения, диалога с властью, обмена опытом и достижениями IT-сферы.

Опираясь на опыт предыдущих лет и запрос со стороны отрасли, в 2019 году RIW ставит перед собой задачу стать центральной площадкой диалога государства и бизнеса, что отражается в программе форума и специальных мероприятиях. С 2019 года RIW приобретает статус важнейшего профессионального GR-мероприятия IT-отрасли.

Открывая пресс-конференцию, Леонид Левин рассказал о том, как на площадке RIW будет выстроен диалог между интернет-отраслью и государством.

«Отечественной ИТ-отрасли необходимо формировать систему саморегулирования и становится более консолидированной. Государство сегодня лишь заполняет пустоту в регулировании интернет-отрасли. Отмечу также, что ключевые игроки Рунета должны объединить усилия в области защиты собственных интересов и интересов нашей страны. Надо отдать должное организаторам RIW — они трансформируются вместе с отраслью. Ежегодно им удается осветить на мероприятии самые актуальные темы и тренды. Кроме того, RIW не один год становилась тем местом, где принимались важнейшие для отрасли решения. Главные темы взаимодействия государства и бизнеса мы и обсудим на «Неделе российского Интернета», а именно: Big Data, цифровая экономика, искусственный интеллект, малый бизнес, eCommerce, data economy, шеринговая экономика, IT-кадры», — отметил Леонид Левин, председатель Комитета Государственной Думы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи.

В текущем году Russian Internet Week впервые проходит в условиях цифровой трансформации российского общества и новых приоритетов, обозначенных в нацпроекте «Цифровая экономика». Поэтому ключевой идеей Russian Internet Week стала важность IT-технологий для граждан и делового сообщества, «электронный импульс» для улучшения жизни россиян и развития интернет-бизнеса.

«Москва на форуме будет представлять особую концепцию, вписанную в обновленный формат «Недели». Это вариант развития технологичного мегаполиса в современном мире — города, близкого своим жителям, интересного туристам, полезного науке, бизнесу, экономике. Столица покажет собственный цифровой уровень, основанный на изучении глобальных практик, но освоенный на месте. Этот опыт уже востребован городами-миллионниками, а какие-то элементы пригодятся и в других городах России. Мы планируем провести две экспертные встречи заранее, а на RIW всех приглашаем в специальную зону «Точка.Москва», — отмечает Эдуард Лысенко, министр правительства Москвы, руководитель Департамента информационных технологий города Москвы.

Евгений Новиков, помощник министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации также отметил основные темы для обсуждения:

«Мы в Минкомсвязи России подумывали о том, чтобы провести в этом году большой федеральный форум, посвященный нацпрограмме «Цифровая экономика», и благодарны организаторам RIW, что они предложили для такого обсуждения свою площадку. Они обладают большой экспертизой и опытом по формированию грамотной B2G-повестки. Обсуждение нацпрограммы станет одной из важнейших частей программы RIW-2019.

В рамках «Недели российского Интернета» мы намерены подвести итоги 2019 года — во многом подготовительного к полноценной реализации программы. Расскажем о подключении первых 20 тыс. социально значимых объектов к высокоскоростному интернету, о том, как выстроена система мер поддержки «сквозных» цифровых технологий, и т. д. Кроме того, обсудим вызовы и задачи на 2020 год. Многие проекты, которые в этом году находились на стадии проектных работ, тестирования и пилотирования, в 2020-м перейдут в полноценную реализацию. Это и обеспечение мобильной связью федеральных автотрасс, и прокладка подводной волоконно-оптической линии связи с Камчатки на Чукотку, и запуск нескольких суперсервисов, и работы по развертыванию сетей 5G в городах-миллионниках».

Отметим, что в рамках деловой программы предусмотрены треки по ключевым направлениям нацпрограммы — это и цифровые суперсервисы, и вопросы подготовки кадров для цифровой эпохи, и развитие инфраструктуры для цифровой экономики, и проблемы информационной безопасности. Отдельное внимание министерство уделит теме развития сквозных цифровых технологий, или СЦТ. Для обеспечения единого стратегического подхода к развитию СЦТ в рамках федерального проекта «Цифровые технологии» в настоящее время сформированы и утверждены дорожные карты по семи направлениям: нейротехнологии и искусственный интеллект, системы распределенного реестра, квантовые технологии, новые производственные технологии, компоненты робототехники и сенсорика, технологии виртуальной и дополненной реальностей, технологии беспроводной связи.

Сергей Плуготаренко, директор Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК):

«Неделя российского Интернета» — это масштабный форум, программа которого в этом году полностью состоит из тематических блок-конференций. Таким образом, участники смогут быстро ориентироваться на площадке, выбирая те темы, и тех спикеров, которые действительно им интересны.

Программа форума в этом году будет насыщена смыслами, обсуждениями и аналитикой. Только в первый день RIW мы планируем рассказать о главных цифрах экономики Рунета, аспектах цифровой экономики, Sharing Economy, а также презентовать в рамках «Недели российского Интернета» исследования на темы: Искусственный интеллект в бизнесе и ритейле, Экосистема / Экономика мобильных приложений в России (Jobs In Apps 2019), Цифровые компетенции музейных сотрудников, Дайджест «Право в IT». А также расскажем про тренды Рунета 2020 и представим визионерский HOT-лист 2020».

В сценарий форума включен ряд мероприятий. Ожидается, что в них примут участие более 5 тысяч посетителей и более 35 000 зрителей в онлайне. Среди них: лидеры интернет-индустрии, руководители крупных компаний сектора, эксперты, лидеры мнений, инфлюенсеры, топовые блогеры Рунета и т. д. Участники нацеленны на конструктивный диалог с государством с явным запросом на взаимодействие в рамках конференционной программы. Также предусмотрены специальные зоны и мероприятия для организации удобных деловых переговоров, подписания соглашений и оформления меморандумов (нетворкинг B2G и G2B).

«Неделя российского Интернета — 2019» в очередной раз станет площадкой для презентаций. Так, в частности, на RIW будет представлен Кодекс этики использования данных.

«Кодекс этики использования данных разработан Институтом развития интернета (ИРИ) и Ассоциацией участников рынка больших данных. Это основа для саморегулирования участников рынка данных при их взаимодействии с гражданами, юридическими лицами, государством и между собой. Документ предполагает свод отраслевых стандартов профессионального и этического поведения, реестр добросовестных участников, а также базу лучших практик «Белой книги». Кодекс открыт для новых участников, готовых присоединиться и поддержать декларируемые принципы и нормы», — отмечает Анна Серебряникова, президент Ассоциации участников рынка больших данных.

Учитывая, что год является юбилейным для российского интернет-сегмента, ряд активностей форума будет посвящен дате «25 лет Рунету».

«За прошедшие 25 лет интернет проделал огромный путь — от научного эксперимента до инструмента, который оказался неразрывно вплетен в ткань наших повседневных дел, работы, развлечений. Это одновременно и важнейшее средство социализации, и драйвер экономики, и основной источник информации. Интернет стал неотъемлемой частью многих отраслей, он лежит в основе различных процессов даже в тех областях, которые традиционно считались далекими от цифровых технологий. Без интернета не возможна работа транспорта, промышленности, медицины, СМИ, без него уже не возможно управлять авиационным и морским движением, мировыми финансами, цепочками торговых поставок. Он все больше и больше становиться сетью для устройств чем для людей. Их количество уже в ближайшие годы превысит число пользователей. За эти годы мы стали свидетелями возникновения совершенно нового явления, которое ждет еще более интересный путь, за которым мы будем наблюдать с большим интересом», — рассказал Андрей Воробьев, директор Координационного центра национального домена сети Интернет (КЦ)

СПРАВКА:

«Неделя российского Интернета» — профессиональное мероприятие отрасли высоких технологий с 12-летней историей, главная площадка для открытого конструктивного диалога представителей интернет-индустрии, бизнеса и государства.

Обновленный формат RIW предполагает изменения в структуре и сюжете мероприятия: кросс-коммуникации, нестандартную подачу контента, нетворкинг и обширный выставочный модуль.

RIW-2019 пройдет 12–13 декабря в Москве, в Центре международной торговли (ЦМТ).

Сайт мероприятия: www.riw.moscow