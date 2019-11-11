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Победитель конкурса «Народный артист №1» выступит в Кремле

Это произойдет во время церемонии награждения премии «Марка №1 в России».

Победитель конкурса «Народный артист №1» выступит в Кремле

Организаторы премии «Марка №1 в России» и новостной медиапроект Anews.com объявляют старт музыкального конкурса «Народный артист №1».

Победитель конкурса выступит 14 декабря в Кремле — на одной сцене со звездами во время церемонии награждения премии «Марка №1 в России».

Как принять участие в конкурсе

Чтобы стать участником конкурса, нужно выполнить следующие условия:

— записать видео своего музыкального номера;

— выложить это видео в своих соцсетях с хештегами #конкурснароднаямарка и #хочувкремль;

— заполнить анкету участника и прислать вместе с ней ссылку на свой ролик.

Предварительный этап

Заявки на конкурс принимаются с 1 по 24 ноября. Оргкомитет, опираясь на совокупность критериев, отберет среди них самые интересные работы. Авторы этих заявок станут участниками предварительного этапа — их видео будут представлены на суд жюри.

Как будет определен победитель

Членами жюри станут известные медийные персоны. Они оценят самые интересные ролики и отберут среди них финалистов. Победителя определит народное голосование, которое продлится с 25 ноября по 6 декабря.

Имя победителя, который выступит в Кремле на церемонии вручения премии «Марка №1 в России», будет объявлено 8 декабря.

Участвуйте в конкурсе и голосуйте за настоящего народного артиста!

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