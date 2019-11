ТОП-10: концерты, на которые нужно успеть в этом году

Классические программы фестиваля Re:Formers, добрая музыка грузинских мечтателей Mgzavrebi, новый альбом «Алисы», юбилей «Рондо», сумасшедший драйв The Hatters, ностальгия по настоящему альтернативному року с Guano Apes и многое другое ждет нас в ноябре и декабре этого года.

The Hatters представят новый альбом Forte & Piano

Наполнить зимний декабрьский вечер драйвом и мотивами темпераментных цыганских песен смогут главные творцы веселого праздника The Hatters. Музыканты, которые называют свой стиль русско-цыганским уличным алко-хардкором, представят на московском концерте новый альбом Forte & Piano. Они исполнят хиты «Танцы», Money, Forte, Piano и другие. Группа из восьми совершенно разных по характеру музыкантов появилась три года назад, но уже обзавелась армией фанатов не только в России, но и в других странах. В арсенале коллектива четыре альбома, больше десятка оригинальных клипов и множество аншлаговых выступлений в разных городах.

Где: ЦСКА «АРЕНА»

Когда: 7 декабря, 20:00

Цена: от 1200 до 2600 рублей

Возрастное ограничение: 16+

Подробнее по ссылке: https://hatters.live/

«Алиса» представит новый альбом

«Алиса» представит в Москве свой новый долгожданный альбом «Посолонь». Музыканты собирали средства для его записи с помощью краудфандинг-акции, которая принесла им 17 миллионов рублей. Новый альбом коллектива на CD или виниле получат только сделавшие взносы во время сбора поклонники. В свободной продаже «Посолонь» не появится, и эта пластинка будет исключительно у ограниченного количества людей. Остальные почитатели таланта Константина Кинчева и его группы могут услышать свежие песни «Алисы» на множестве цифровых площадок в Сети. По словам музыкантов, на саундчек московского концерта тоже сможет попасть лишь ограниченное число их поклонников, принимавших участие в сборе средств.

Где: Adrenaline Stadium

Когда: 16 ноября

Цена: от 2500 до 15000 рублей

Возрастное ограничение: 16+

Подробнее по ссылке: https://tci.ru/alisa2019/

Guano Apes

В это трудно поверить, но немецкая группа Guano Apes с бессменной вокалисткой Сандрой Насич отмечает 25-летие. В связи с юбилеем коллектив решил создать специальную программу, в которую вошли самые любимые и известные во всем мире хиты и новые песни Guano Apes. Поклонники настоящего альтернативного рока Guano Apes окунутся в атмосферу праздника и ностальгии. На концерте прозвучит такая «золотая классика» коллектива, как Big in Japan, Lords of the Boards, Open Your Eyes, Break the Line, You Can’t Stop Me, и другие хиты.

Где: Adrenaline Stadium

Когда: 17 ноября, 19:00

Цена: от 3900 до 16200 рублей

Возрастное ограничение: 12+

Подробнее по ссылке: https://adrenaline-stadium.com/events/guano_apes/464496/

Mgzavrebi в Москве

Поймать частичку грузинского теплого солнца в песнях главных мечтателей и романтиков из Тбилиси — группы Mgzavrebi — можно будет 21 ноября. Музыканты дадут в Москве единственный осенний концерт, на котором исполнят не только хиты, но и песни из нового альбома GEO. Свежие композиции коллектива по-прежнему наполнены искренностью, радушием и ощущением всеобъемлющей любви. На выступлениях Mgzavrebi все песни звучат на грузинском языке, но это не мешает зрителям понимать смысл и чувствовать свет и добро, которые дарит их музыка.

Где: 1930 MOSCOW

Когда: 21 ноября, 20.00

Цена: 2500-10 000 рублей

Возрастное ограничение: 16+

Подробнее по ссылке: http://mgzavrebi2019.ru/

Shortparis

Молодые покорители меломанов, которые подарили надежду на новую качественную российскую музыку, группа Shortparis даст большой сольный концерт в Москве. Музыканты из Новосибирска перебрались в Санкт-Петербург, где в 2012 году создали новый коллектив Shortparis. Успех пришел к группе после выхода клипов «Стыд» и «Страшно», которые начали набирать в YouTube миллионные просмотры. Выступления этой экспериментальной группы всегда становятся настоящими перформансами. Музыканты в своем творчестве пытаются исследовать границы элитарного и массового искусства.

Где: Adrenaline Stadium

Когда: 21 ноября

Цена: 1600 рублей

Возрастное ограничение: 12+

Подробнее по ссылке: https://adrenaline-stadium.ru/

Группа «Рондо» даст большой концерт

В этом году группа «Рондо» отмечает 35-летие. В связи с юбилеем музыканты решили устроить большой и необычный концерт в Crocus City Hall, куда приедут звездные друзья коллектива: Леонид Агутин, Владимир Пресняков, EMIN, Александр Маршал, А’Студио, Трофим, Валерий Сюткин, Город 312 и другие. Зрители услышат такие хиты группы, как «Бледный бармен», «Я буду помнить», «Боже, какой пустяк!», «Московская осень». Организаторы обещают необычную зрелищную сценографию с использованием современных мультимедийных технологий.

Где: Crocus City Hall

Когда: 28 ноября, 20:00

Цена: 1600 − 10 000 рублей

Возрастное ограничение: 6+

Подробнее по ссылке: https://crocus-hall.ru/events/rondo19

Авторский концерт Людмилы Улицкой и Полины Осетинской «Совместные действия»

В рамках фестиваля актуальной классики Re:Formers 29 ноября в Москве состоится премьера уникальной авторской программы «Совместные действия», которую создали выдающиеся деятели культуры: писательница Людмила Улицкая и пианистка Полина Осетинская. Они посвятили эту программу объединению музыки и литературы. На сцене в этот вечер прозвучат редкие сочинения Баха, Десятникова, Васкса, Скарлатти и Калейса в исполнении Осетинской. А Улицкая зачитает под аккомпанемент Полины свои неизданные произведения.

Где: Концертный зал «Зарядье» (Большой зал), Москва

Когда: 29 ноября, 19:00

Цена: от 1300 до 3500 рублей

Возрастное ограничение: 6+

Подробнее по ссылке: http://reformersfest.com

Баста

Василий Вакуленко, выступающий под псевдонимом Баста, известен своей любовью к экспериментам. Музыкант создает песни на стыке хип-хопа, рэпа, поп- и рок-музыки. Он также записывает каверы на композиции Владимира Высоцкого и Александра Галича и органично вписывает их в свой репертуар. 8 декабря поклонники Басты услышат его проверенные временем хиты и свежие треки на большом сольнике. По словам организаторов, Баста представит на концерте несколько не исполнявшихся до этого песен и поговорит с поклонниками в непринужденной обстановке Барвиха Luxury Village.

Где: Adrenaline Stadium

Когда: 7, 8 декабря, 19:00

Цена: от 10000 до 50000 рублей

Возрастное ограничение: 16+

Подробнее по ссылке: https://bastatour.ru/moskva/kz-barvikha-08-12-2019/

Французский квартет саксофонистов «Хабанера»

Знаменитый французский квартет саксофонистов «Хабанера» впервые приедет в Россию в рамках фестиваля актуальной классики Re:Formers, их концерты станут завершающими в насыщенной программе фестиваля. Выпускники парижской консерватории, саксофонисты Кристиан Вирт, Сильван Малезье, Фабрицио Манкузо и Жиль Трезос объединились в квартет в 1993 году. С тех пор их они записали 6 альбомов, получили множество международных премий и успели посотрудничать со многими известнейшими джазовыми и академическими музыкантами, в том числе Ришаром Гальяно, Петером Этвёшом и другими. «Хабанера» очень популярны и востребованы не только у себя на родине, но и во всем мире.

Где: Центр Павла Слободкина, Москва

Когда: 11 декабря, в 19:00

Цена: Москва от 600 до 3000 рублей

Возрастное ограничение: 6+

Подробнее по ссылке: http://reformersfest.com

«Мумий Тролль»

Группа «Мумий Тролль», без которой сложно представить российскую рок-сцену, выступит в Москве с программой «С Новым годом, крошка!». Музыканты исполнят хиты разных лет из разных альбомов: от «Морской» до «Меамуров», от «Икры» до релиза 2018 года «Восток х Северо-запад». Этим выступлением бессменный лидер коллектива Илья Лагутенко подведет итоги насыщенного концертного года. В 2019 году состоялся масштабный гастрольный тур по городам России и мира с программой «Морская х Северо-запад». Провести время под давно полюбившуюся музыку, подпевая песням, слова которых отложились на подкорке, — все это можно будет сделать на большом концерте группы «Мумий Тролль» 12 декабря.