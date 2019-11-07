5 конкурсов Рунета для диджитал-специалистов

Приводим полезный обзор крупных мероприятий для профессионалов IT, которые пройдут в конце 2019 года и в следующем году.

Какой награды достойны вы?

Участие в отраслевых конкурсах, благодаря принципу соревновательности, превращается в непрерывный мозговой штурм. Профитами – помимо, собственно, наград и призов – можно считать расширение портфолио, networking и, в целом, развитие комьюнити. Публикуем полезный обзор крупных мероприятий для профессионалов IT и интернета, которые пройдут в конце 2019 года и в следующем году.

Несмотря на разницу в подходах и самые разнообразные форматы, организаторы конкурсов в Рунете, как правило, преследуют одну и ту же цель – поиск перспективных и талантливых специалистов, идей и разработок, который не прекращается ни на секунду. Конкурсы, Хакатоны и другие соревновательные ивенты проходят один за другим, и на все не успеть, при всем желании. Поэтому мы сделали подборку наиболее значимых, на наш взгляд, конкурсов. Начнем с тех мероприятий, заявки на которые можно подать уже сейчас – и далее по временной шкале.

12 декабря 2019 года в Москве вручат Премию Рунета — старейшую и одну из самых престижных наград отрасли. Премия Рунета — это 6 основных номинаций и 3 специальные, где победителей выбирает экспертное жюри в процессе двухэтапного голосования.

Премия Рунета — это награда, которую вы не получите за разработку сайта или за создание мобильного приложения. Премию Рунета может получить проект или организация за значимый вклад в развитие интернета и интернет-бизнеса в России в 2018 или в 2019 году.

Ознакомиться с номинациями этого года и подать заявку до конца ноября 2019 года можно на сайте http://premiaruneta.ru .

2. Золотой сайт и Золотое приложение 2019: для тех, кто сделал крутой сайт в этом году

Зимой 2020 года в Москве пройдет церемония награждения лауреатов объединенного конкурса Золотой сайт и Золотое приложение 2019. Экспертное жюри выберет победителей в более чем 70 номинациях. Отметим, что номинировать можно только те сайты и приложения, которые или были разработаны или обновлены в 2019 году.

Подать работы в одну из номинаций можно до 31 декабря 2019 года на официальном сайте: http://2019.goldensite.ru/.

3. Молодые лидеры Рунета

Принять участие в конкурсе могут IT-специалисты в возрасте от 18 до 35 лет, которые:

руководят направлениями в digital-агентствах и IT-компаниях;

управляют проектными командами (от 3 человек);

имеют опыт работы от 2-х лет;

реализуют масштабные проекты;

принимают участие в создании и реализации инновационных продуктов и сервисов;

входят в состав отраслевых групп и экспертных советов;

проявляют в работе не только свои профессиональные навыки, но и яркие лидерские качества, которые помогают им в руководстве, продвижении идей и инициатив на благо компании и отрасли.

Организаторы ищут «героев» отрасли, которая сможет говорить с широкой аудиторией от лица интернет-сообщества профессионалов. В ходе конкурса молодые ИТ-специалисты смогут примерить на себя роль лидеров, обменяться опытом с другими профессионалами, а также построить личный бренд — за счёт медийного продвижения конкурса и его участников, публикаций в СМИ, соцсетях и других ресурсах. Победители конкурса будут определены путем народного голосования на сайте конкурса и награждены на торжественной церемонии в ходе «Премии Рунета 2019».

Подать заявку можно на сайте: лидерырунета.рф

4. Лидеры России, «Финансы и технологии» (для управленцев с цифровыми навыками)

Чтобы стать участником специализации «Финансы и технологии», нужно быть не старше 50 лет и иметь опыт руководства не менее 5 лет (для участников до 35 лет 2 года опыта работы на руководящей должности). Желательно — владение английским языком не ниже Upper Intermediate, наличие STEM образования.

Сроки проведения:

регистрация участников: до 27 октября 2019 года (на этом этапе обязательно нужно загрузить видеоинтервью в личный кабинет);

дистанционный отбор: с октября по декабрь 2019 года. Первый этап проводится в формате онлайн-тестирования. Отчёты с персональными рекомендациями по результатам теста будут отправлены всем кандидатам после обработки решений.

полуфинал и финал: с февраля по март 2020 года в Москве. Эксперты оценят компетенции конкурсантов и дадут рекомендации по дальнейшему развитию.

Победители получат возможность пройти программу развития цифровых навыков (ICL), а также совместную программу корпоративного университета Сбербанка с Imperial College London;

Победители получат возможность пройти программу развития цифровых навыков (ICL), а также совместную программу корпоративного университета Сбербанка с Imperial College London; суперфинал: март 2020 года. В суперфинале победители специализации «Финансы и технологии» будут соревноваться с победителями других специализаций и финалистами конкурса. Интенсивный нетворкинг, встречи с экспертами и деловые игры помогут выявить сотню лучших участников.

5. Цифровой прорыв (IT, управленцы и дизайнеры).

Конкурс не имеет каких-либо жестких возрастных или образовательных рамок – в нынешнем году самому старшему участнику было 76 лет, а самому юному – едва исполнилось 13.

Сроки проведения:

подача заявок: 3 апреля — 15 мая 2020 г.;

отборочное онлайн-тестирование: 16-20 мая 2020 г.;

региональные 36-часовые хакатоны в 40 городах России: 8 июня — 28 июля 2020 г.;

всероссийский финал – конец сентября 2020 г.

В сентябре 2019 года конкурс прошел впервые. Финал – в формате хакатона. Кстати, он вошел в книгу рекордов Гиннеса – 3000 IT-специалистов за 48 часов решали задачи по созданию прототипов для приложений.