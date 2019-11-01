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Селфи с Анной Седоковой и Идой Галич: как провести выходные со звездами

В праздничные дни можно пообщаться с любимыми артистами.

Селфи с Анной Седоковой и Идой Галич: как провести выходные со звездами

Поклонники Анны Седоковой и Иды Галич знают, что эти звезды всегда искренне и с удовольствием отвечают на вопросы поклонников. В воскресенье целых два часа все желающие смогут пообщаться, пофоткаться и, конечно же, получить автографы от звёзд, сделать селфи. Седокова и Галич будут рассказывать мотивирующие истории из личной жизни, давать советы, отвечать на вопросы. Такой подарок поклонникам звезды сделали не случайно. В этот день у Седоковой большой праздник. Совсем недавно в столице на неделе моды прошла презентация новой коллекции одежды от бренда Анны Седоковой. А уже 3 ноября певица открывает магазин «LA Story», в этот же день будут также представлены футболки из коллекции специального гостя — Иды Галич.

Ведущий мероприятия — Антон Каравайцев.
Вход для всех желающих свободный.
Встреча со звездами состоится 3 ноября в 12.00 в «Trend Island» в «Авиапарке».

 

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Анна СедоковаИда Галич
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Селфи с Анной Седоковой и Идой Галич: как провести выходные со звездами
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