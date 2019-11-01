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Группа «Руки Вверх!» выступит с концертом в Crocus City Hall

Большой концерт легендарной группы состоится 2 ноября.

Группа «Руки Вверх!» выступит с концертом в Crocus City Hall
Источник: официальный сайт

А ночью всех поклонников коллектива ждет официальное afterparty в московском «Руки Вверх! Бар» Сергея Жукова.
Хиты любимой группы прозвучат со сцены бара в исполнении Лизы Роднянской — единственного женского голоса «Руки Вверх!». Именно Лиза поет знаменитое «Лала-ла» в одной из популярнейших композиций «Песенка».

В эту субботнюю ночь в «Руки Вверх! Бар» всё будет напоминать об ушедших десятилетиях. Здесь вы сможете увидеть своих кумиров и погрузиться с ними в ностальгию по лихим 90-м, по тем временам, когда они только начинали свой путь к успеху.

До встречи 2 ноября в «Руки Вверх! Бар»! 2 ноября (суббота)

«Руки Вверх! Бар», Тверская, 22

Сбор гостей: 21.00

Вход: 1000р (депозит)

http://rvbar.ru/afisha?product_id=386

+7 (499) 110-19-34

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группа «Руки вверх!»
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Группа «Руки Вверх!» выступит с концертом в Crocus City Hall
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