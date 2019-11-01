Премия «Виктория»: голосование началось!

К академикам и гостям вечера с приветственным словом обратились идеолог и создатель Премии, поэт, меценат Михаил Гуцериев; народный артист России, композитор Игорь Крутой и президент Премии, президент премии «Виктория», медиаменеджер, писатель Юрий Костин.

В отеле Marriott Royal Aurora собрался весь отечественный музыкальный бомонд: Михаил Шуфутинский, Полина Гагарина, Анита Цой, Денис Клявер, Ирина Круг, Денис Майданов, Алёна Свиридова, Виктория Кохана, Яна Рудковская, Байгали Серкебаев, дуэт #2Маши, Вахтанг, Таисия Повалий, Анастасия Самбурская, Андрей Державин, Симон Осиашвили.

«Для каждого артиста его песня – это ребёнок, которого он выпускает в мир, и который должен получить заслуженную оценку. Наша премия – это знак качества, — обратился к гостям вечера Юрий Костин. – Хочется дожить до того момента, когда все со слезами на глазах будут радоваться за коллег, выходящих на сцену, чтобы получить наши статуэтки. Это будет означать, что наш шоу-бизнес, наконец, достиг зрелости».

«Наша премия станет настоящей только тогда, когда артисты перестанут требовать побед за участие в ней, – добавил Игорь Крутой. – Премия будет жить, потому что у нас нет личной заинтересованности. На ней невозможно заработать, на ней невозможно продвинуть себя. Премия должна, прежде всего, стимулировать рынок, чтобы каждый артист стремился получить её, записав лучшую песню, лучший альбом, снять лучший клип или поставить лучшее шоу».

Именно в полной объективности и непредсказуемости результатов голосования заключается принципиальное отличие единственной в России профессиональной музыкальной Премии «Виктория», идеологом и создателем которой несколько лет назад выступил поэт Михаил Гуцериев.

««Виктория» – это победа, это удача, это движение вперёд. У нас огромная страна, географически сложная, многонациональная, многоконфессиональная. Сибирь слушает шансон, Кавказ любит восточную музыку, центральная Россия – эстраду, российскую и западную. Поэтому у нас появляется столько новых имён, новых артистов, новых лидеров. Но никто никогда не отменял хорошую, настоящую песню», – приветствовал гостей Михаил Гуцериев.

1 ноября, ровно в полночь был дан официальный старт голосованию за участников 2019 года, ход которого будет контролировать британская аудиторско-консалтинговая компания E&Y. По словам исполнительного директора Фонда поддержки отечественной музыки Артура Вафина, оргкомитет получил рекордное число заявок, а это значит, что в этом году премия «Виктория» будет особенно интересной и жаркой. Победители в 15 номинациях будут объявлены 5 декабря, на торжественной церемонии вручения Премии в Государственном Кремлёвском дворце.