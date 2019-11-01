Итоги выставки «Мотозима»: сезон закрыт!

Если раньше «Мотозима» располагалась в привычных, но небольших и сравнительно отдалённых Сокольниках, то в этот раз выставка вслед за «Мотовесной» переместилась ближе к центру Москвы в просторный павильон «Экспоцентра» на Красной Пресне. Это наилучшим образом повлияло на посещаемость и состав участников. Дорожную и внедорожную технику показали крупные международные концерны Polaris, BRP, Yamaha. Новейшие смазочные материалы выставили Motul и Eni. Дилерский центр «Рольф» организовал BMW Heritage Lounge, стильный стенд с обширной экспозицией кастом-проекотов на базе BMW R nineT. Российскую мотоиндустрию представляли Балтмоторс, Веломоторс, Ирбитский мотозавод, Завод имени Дегтярёва. В большом количестве были представлены экипировка, тюнинг, запчасти, расходные материалы. Фестиваль скорости «Байкальская миля» показал действующих рекордсменов скорости на льду и презентовал мероприятие 2020 года. Лучше прочувствовать атмосферу ледовой гонки помог премьерный показ фильма «Байкал. Моторы и лёд», организованный Discovery Channel Russia.

На стенде Департамента транспорта Москвы большим интересом пользовался новый проект, мотопатруль ЦОДД. Его задача — оперативно прибывать через пробки на места происшествий, регулировать дорожное движение, помогать водителям в случае проблем с техникой. В больших кофрах их BMW RT разместились наборы первой помощи, в том числе инструмент, жгуты для ремонта и баллоны для подкачки колёс. Но главным экспонатом на стенде Дептранса оказался новый BMW G 310 GS. Он предназначался в качестве приза победителю квеста «Город для мотоциклистов». В отборочной стадии 750 человек отвечали на вопросы из различных областей мотожизни. Самые эрудированные сразились на главной сцене в финале. Главный приз в напряжённой борьбе выиграла Ольга Соловьева.

Также призы получили лауреаты новой премии «Кикстартер». Её учредил оргкомитет «Мотозимы», чтобы отметить по итогам года проявивших себя спортсменов, блогеров, кастомайзеров, бизнесменов. По результатам интернет-опроса и голосования экспертного жюри выбрали мотоцикл года, BMW R 1250 GS. Традиционная часть «Мотозимы» – Custom&Tuning Show Sidecar Edition. В зимнем варианте кастом-шоу, проходящем, как и премия «Кикстартер», при поддержке компании «Тексинт», российского дистрибьютора масел Eni, собрались самодельные мотоциклы с колясками. В этот раз по большей части была представлена тяжёлая техника на базе больших круизеров Triumph, Honda и, конечно, Harley-Davidson.

На верхнем этаже павильона расположился новый проект «Мотозимы», выставка «Вездеходер» с техникой повышенной проходимости разных типов и размеров: мотобуксировщиками, снегоболотоходами и вездеходами, пригодными для многодневных автономных путешествий. Популярные модели и новинки представили ведущие производители: «Пелец», «Сапфир» и другие. Свою новую модель AG 20 показал знаменитый изобретатель Алексей Гарагашьян.

Уличная программа — обязательный элемент мотовыставок. В этот раз на площади «Экспоцентра» блистали летающие мотоциклисты из фристайл-команды Ferz FMX. Их трюки на фоне небоскрёбов Москвы-Сити смотрелись особенно эффектно. Поездить можно было и гостям «Мотозимы». На площадке для всех желающих проходили заезды «Мотородео» от Gymkhana Moscow и тест-драйвы новых «Уралов», электробайков Zero и даже снегоболотоходов ЗиД «Бархан». Таким образом в последние погожие дни осени «Мотозима» стала масштабным праздником закрытия мотоциклетного сезона. А к открытию будет приурочена следующая выставка, «Мотовесна-2020».