Луков день: что нельзя делать 31 октября

31 октября религиозные и просто верующие люди отмечают Луков день – именно в эту дату, по поверьям, иконописца и евангелиста распяли на дереве из-за отсутствия креста. Последний день месяца является особым для всех близких к церкви людей, ведь он несет с собой перечень некоторых запретов, который каждый, считающий себя истинно верующим, должен соблюдать.

Так, в Луков день запрещено переедание. Более благословенным станет выбор в пользу разумного голодания – священнослужители уверены, что в этот день «из человека выйдет вся гниль». Категорически запрещено также ломать деревья и нарушать их целостность. Помимо этого с осторожностью нужно относиться к займам и долгам – не брать в долг и по возможности не давать, засылать и принимать сватов, вспоминать плохим или хорошим словом почивших предков.

Отметим, что Лука при жизни являлся правой рукой апостола Павла: он оказывал тому юридическую помощь. Славен Лука был и созданием икон – именно его считают первым иконописцем. Имел Лука навыки медицинские и активно проповедовал в разных странах мира. Именно от луки пошло поверье, что если человек любит лук, он не будет знать мук.