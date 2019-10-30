Полина Гагарина, Ирина Старшенбаум и Ольга Слуцкер на премии «Cosmopolitan. Сила в женщине»

В честь юбилея была проведена премия «Cosmopolitan. Сила в женщине», а также одноименная программа поддержки для перспективных выпускниц российских ВУЗов. Мероприятие состоялось в торжественном зале гостиницы Four Seasons. «Cosmopolitan. Сила в женщине» – ежегодная премия Cosmopolitan, отмечающая лауреатов в 11 номинациях, чья деятельность уже изменила или изменит российскую действительность.

В рамках премии Cosmopolitan была запущена одноименная федеральная программа поддержки амбициозных выпускниц ВУЗов России, которая призвана объединить молодых девушек и женщин, достижения которых меняют страну к лучшему в разных направлениях.

Лауреаты премии выбрали самых перспективных выпускниц и предоставили им уникальную возможность карьерного роста — рабочее место или стажировку в их компаниях.

Победительницами стали: Анастасия Прокопенко — ее выбрала Елена Гагарина в номинации «Культура и искусство», Мария Королькова была выбрана Дарьей Алексеевой в номинации «Социальное предпринимательство», Даша Куприянова победила в номинации «Красота и здоровье» и была выбрана Ольгой Слуцкер. Марина Асанова приехала на премию из Перми, удостоившись чести быть выбранной Ольгой Соломиной в номинации «Наука». Людмила Петрановская (номинация «Просвещение») наградила Веронику Кононенко из Москвы, а Гузель Санжапова («Открытие») наградила Диану Кагермазову. Нюта Федермессер и ее коллеги из Фонда «Вера» остановили свой выбор на девушке из Москвы Кристине Гомзелевой, а Ольга Ускова, победившая в номинации «Бизнес», наградила Веронику Попову.

Генеральным партнером премии Cosmopolitan «Сила в женщине» стал бренд Pantene. Выбор ведущего партнера был не случайным: миссия бренда как нельзя лучше коррелирует с философией премии — сила женщины и в волосах тоже! В этом году Pantene запустил новую кампанию «Мои волосы — Моя корона», которая как нельзя лучше подчеркивает важность волос в жизни каждой девушки.

В рамках проекта Pantene выбрал для награждения лауреата в номинации «Сила в доброте». На церемонии награждения на сцену была приглашена бренд-директор Pantene Ксения Кулагина, которая вручила статуэтку премии лауреату Анастасии Волковой, координатору поискового отряда «Лиза Алерт». Бренд выбрал Анастасию как женщину, которая меняет мир вокруг себя. Своей кампанией «Мои волосы — Моя корона» бренд стремится вдохновить Анастасию и других девушек на дальнейшие подвиги.

Студентки, прошедшие конкурсный отбор, получили возможность подготовиться к такому значимому и волнительному моменту их жизни, как выход на сцену, ведь волосы имеют прямое влияние на самоощущение в такие важные моменты в жизни.

Для того, чтобы сделать этот вечер по настоящему особенным, специально для девушек был организован девичник, где одним из подарков от бренда стали beauty-студии, в которых стилисты по волосам от Pantene сделали девушкам потрясающие укладки. В этот особенный день все девушки почувствовали себя принцессами, собирающимися на бал, а бренд дополнил сказку фотозоной с троном и золотыми коронами, символизирующими значимость красоты волос.

Для награждения социального предпринимателя Гузель Санжаповой в специальной номинации, которая была учреждена УК «Открытие» совместно с журналом Cosmopolitan, на сцену поднялась старший вице-президент банка «Открытие» и директор департамента Private Banking Виктория Денисова. «Открытие» активно поддерживает женщин на их пути к финансовому благополучию, в том числе через просветительские и социально-ориентированные проекты. Номинация «Открытие» призвана не просто отметить успех бизнеса, которым руководит женщина, а показать нестандартный подход в реализации идей, способность замотивировать окружающих, чтобы изменить мир к лучшему. Студентку-победительницу Виктория выбрала лично, предоставив ей стажировку в банке.

В главной номинации вечера Сosmo-Girl при поддержке бренда Barbie победила великолепная Полина Гагарина, которая заслуженно стала ролевой моделью для девочек, девушек и женщин по всей России. Помимо премии ей вручили её маленькую копию – генеральный директор компании Mattel Ольга Геращенко подарила певице куклу Barbie, сделанную по её образу и подобию, таким образом, Полина вошла в линейку Barbie Role Models – кукол, которые вдохновляют девочек по всему миру верить в себя и в свои силы. Также редакция выбрала одну студентку-победительницу и в этой номинации — ей стала Юлия Катышева, которая пройдет стажировку в Cosmopolitan

По традиции вечер начался с приветственного слова главного редактора Cosmopolitan Алены Пеневой. Она поблагодарила гостей, а также генерального партнера мероприятия Pantene. Ведущими премии были киноактриса Ирина Старшенбаум и Тимур Родригез. Динамичное дуо поддерживало хорошее настроение и торжественную атмосферу в зале. Полина Гагарина также порадовала гостей своим выступлением, продемонстрировав свою новую песню, и в очередной раз поразила всех своим невероятным вокалом.

На премии также выступили Заслуженный артист России Сергей Мазаев и актриса и певица Сабина Ахмедова. За музыку на pre-party и after-party отвечали Ксения Дукалис и Эва Вострокнутова. Ответственными за напитки на мероприятии стали новозеландские вина Brancott Estate и британский джин Beefeater Pink. Особенно красивым и торжественным этот вечер сделал элегантный декор от Геннадия Самохина. После окончания торжественной части гости были приглашены на афтепати.

Мероприятие посетили: Ольга Бузова, Алена Пенева, Сергей Мазаев, Ян Яновский, Антон Лаврентьев, Виктория Денисова, Гузель Санжапова, Дарья Алексеева, Дарья и Станислав Лисиченко, Дмитрий Дудинский, Екатерина Островская, Елена Гагарина, Елена Дудина, Елена Мясникова, Эллен Фербеек, Эвелина Хромченко, Елена Север, Изольда Ишханишвили, Ирина Старшенбаум, Тимур Родригез, Константин и Ольга Андрикопулос, Ксения Дукалис, Ксения Кулагина и Анастасия Волкова (Pantene), Ксения Чилингарова, Лаура Джугелия, Людмила Петрановская, Марина Ермошкина, Марина Жигалова-Озкан, Ольга Слуцкер, Полина Киценко, Полина Гагарина, Ольга Стукалова, Полина Сохранова, Сабина Ахмедова, Юлия Василевская.