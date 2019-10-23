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Победительница Международного конкурса красоты «Мисс Офис — 2019» получит 2 млн рублей

В числе участниц 10-го юбилейного сезона конкурса сотрудницы малого, среднего и крупного бизнеса из России и других стран мира.

Победительница Международного конкурса красоты «Мисс Офис — 2019» получит 2 млн рублей
Источник : официальный сайт

23 ноября в Москве во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой состоится финальное шоу 10-ого юбилейного сезона Международного конкурса красоты для офисных сотрудниц «Мисс Офис – 2019». Из 30-ти финалисток только одна получит главный приз – 2 000 000 рублей.

Международный конкурс красоты «Мисс Офис» не похож на множество других конкурсов, так как его участницы – это офисные сотрудницы российских и зарубежных компаний. В 2019 году конкурсу исполняется 10 лет, поэтому финальное шоу, которое соберет порядка 5 миллионов зрителей только онлайн-трансляции, станет настоящим праздником красоты, грации и бизнес-конкуренции. Ведь в числе участниц сотрудницы малого, среднего и крупного бизнеса из России, Объединенных Арабских Эмиратов, Китая, Израиля, Черногории, Кипра, Эстонии, Латвии, Литвы, Финляндии, Беларуси, Казахстана, Абхазии и Армении.

Юбилейный для конкурса год — это 35 000 заявок, 45 проведенных кастингов, 123 полуфиналистки и 30 участниц финального шоу в Москве.

Благодаря новому прочтению, конкурс красоты «Мисс Офис» ушел от стандартной оценки женской красоты и делает акцент на интеллектуальные способности участниц, деловые навыки и разностороннее хобби.

Ведущие вечера в юбилейном шоу – актер театра и кино Максим Виторган и Светлана Бобрикова, директор конкурса. Чтобы по достоинству оценить финалисток, оргкомитет пригласил компетентное жюри, председателем которого выступит заслуженный деятель искусств, художник и модельер Валентин Юдашкин.

В числе приглашенных гостей – руководители и топ-менеджеры крупных компаний, популярные артисты, дизайнеры, политики, спортсмены, блогеры и другие медийные лица.

В программе вечера:

  • Приветственное welcome-party (шампанское, закуски, подарки от партнеров и организаторов шоу всем гостям);
  • Световое шоу, акробатические номера;
  • Дефиле и творческие номера финалисток;
  • Выступление артистов и музыкантов, среди которых группа «Пицца» и актриса, певица и участница шоу Comedy Woman Надежда Ангарская;
  • After-party — знакомство и общение с участницами конкурса, фуршет и настроение праздника от победителя «Comedy Баттл» на ТНТ – Сергея Матросова.

Место проведения конкурса: Дворец гимнастики Ирины Винер-Усмановой, ул. Лужники, 24, стр. 24, Москва.

Информация о билетах на сайте проекта: www.missoffice.ru/tickets/

Учредитель и генеральный спонсор конкурса – компания «Комус».

Узнать больше о конкурсе «Мисс Офис»:

www.missoffice.ru

vk.com/missoffice

www.instagram.com/missoffice_official/

www.facebook.com/missoffice/

*Международный конкурс красоты «Мисс Офис» — это ежегодный конкурс красоты среди офисных сотрудниц России и зарубежья. Конкурс учрежден в 2010 году. Основная цель конкурса — популяризация образа успешной деловой женщины. Ссылка на финальное шоу 2018 года — www.missoffice.ru/online.php

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Победительница Международного конкурса красоты «Мисс Офис — 2019» получит 2 млн рублей
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