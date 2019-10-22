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Неземной вояж: как слушатели «НАШего Радио» выиграли круиз по Волге

Минувшие выходные стали необычными для нескольких людей и одного теплохода.

Неземной вояж: как слушатели «НАШего Радио» выиграли круиз по Волге

Утром 18 октября волжский круизный корабль «Александр Радищев» принимал на борт победителей конкурса «НАШЕго Радио», «штурманов» утреннего шоу «Подъемники» Александра Бона, Таню Борисову, Игоря Панькова и дежурного по рубрике «А нам слабо?» Андрея Ломанова. Повод собраться у этой компании был выдающийся!

Счастливчики и выигрыш

корабль «Александр Радищев»
корабль «Александр Радищев»

Как рассказала ведущая утреннего шоу «Подъемники» Таня Борисова, в эфире «НАШЕго Радио» провели конкурс. Нужно было дать по SMS правильный ответ на исторический вопрос.
Причем, ответить нужно было мгновенно — «погуглить» не удавалось.

ведущая утреннего шоу «Подъемники» Таня Борисова

Заинтригованные слушатели должны были рано проснуться, внимательно слушать эфир, быстро и правильно ответить.
Приз для победителя был потрясающим: трехдневный круиз по Волге от компании «ВодоходЪ» по маршруту Москва-Углич-Москва в компании звезд «НАШЕго Радио».

Теплоход «Александр Радищев»

В итоге победившими стали слушатели разных профессий и возрастов. Так, в путешествие отправились школьный учитель биологии, преподаватель 2-го мед. университета, молекулярный генетик, поставщик промышленных аккумуляторов для подстанций, IT-специалист и историк.

победившими стали слушатели разных профессий и возрастов

Стоит ли говорить, что отдых обещал быть не только красивым, но и интеллектуально бурным?

Приключения «наших» на суше в на воде

Каждый вечер круиза «НАШ ВОЯЖ» сопровождала атмосфера дружеских конкурсов от ведущих утреннего шоу.

Интеллектуальные испытания слушателей НАШЕго начались от Игоря Панькова, который собрал всех на квиз в баре теплохода. «Вопросы для нашей игры «Что? Где? Когда?» мы выдумывали сами, но самые сложные помогли придумать знаменитые знатоки», — рассказал Игорь Паньков.

Интеллектуальные испытания слушателей НАШЕго

Игры разума продолжил и ведущий Андрей Ломанов, который получил задание проходить весь день по Угличу в необычном виде: на его светлую голову и лицо были нанесены временные татуировки…

Игры разума продолжил и ведущий Андрей Ломанов

К слову, в таком виде он все три дня‬ ходил по кораблю, и вел развлекательную программу. В общем, и ведущий красивый, и конкурсы интересные.‬

На второй день путешествия ведущий Александр Бон помог всем желающим раскрыть способности стендап-комика и предложил поучаствовать в своей версии программы «Давай поженимся», а Андрей Ломанов в свою очередь научил держать на время на вытянутой руке канистру с охлаждающей жидкостью. Оказалось, не такое уж легкое дело! Рекордом стали 2 минуты, которые никто «перебить» не смог.

Высадка в Угличе

Высадка в Угличе

Оказалось, что в этом городе, который недавно отпраздновал 1082 год «рождения», почти никто из «Наших» и не бывал. Поэтому на экскурсию вышли все.

Осмотрели Угличский Кремль — исторический комплекс на правом берегу Волги. Самые древние его укрепления возникли еще в середине 10 века, что здорово удивило.

Вид на Угличский кремль с Успенской площади

Полюбовались великолепными княжескими палатами 15 века, постояли возле памятника царевичу Дмитрию и поклонились церкви Царевича Дмитрия на Крови, построенную на месте его убийства. Деревянная часовня с росписями изображающими гибель царевича и расправу над убийцами была установлена здесь же в начале 17 века.

Ну и конечно – попробовали угличского сыра, шоколада и запили местной водой. Швейцария!

Мы говорим: до свидания!

Для слушателей «НАШЕго Радио» этот вояж не последний

Для слушателей «НАШЕго Радио» этот вояж не последний. Ведь в России еще много красивых памятных мест, где было бы приятно побывать в НАШЕй компании.

Все подробности вы можете узнать на сайте НАШЕго Радио.

Справка

«Наше радио» – одна из ведущих российских радиостанций, входит в состав «Мультимедиа Холдинга», аудитория которого составляет 3 млн. слушателей в день. Основу музыкального плейлиста радиостанции составляют такие легендарные группы, как «Агата Кристи», «ДДТ», «Алиса», Земфира, «Сплин», «Машина Времени», «Король и Шут», «БИ-2» и многие другие. Более 10 лет «Наше Радио» является организатором крупнейшего на постсоветском пространстве фестиваля «Нашествие».

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Неземной вояж: как слушатели «НАШего Радио» выиграли круиз по Волге
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