Неземной вояж: как слушатели «НАШего Радио» выиграли круиз по Волге

Минувшие выходные стали необычными для нескольких людей и одного теплохода.

Утром 18 октября волжский круизный корабль «Александр Радищев» принимал на борт победителей конкурса «НАШЕго Радио», «штурманов» утреннего шоу «Подъемники» Александра Бона, Таню Борисову, Игоря Панькова и дежурного по рубрике «А нам слабо?» Андрея Ломанова. Повод собраться у этой компании был выдающийся!

Счастливчики и выигрыш

Как рассказала ведущая утреннего шоу «Подъемники» Таня Борисова, в эфире «НАШЕго Радио» провели конкурс. Нужно было дать по SMS правильный ответ на исторический вопрос.

Причем, ответить нужно было мгновенно — «погуглить» не удавалось.

Заинтригованные слушатели должны были рано проснуться, внимательно слушать эфир, быстро и правильно ответить.

Приз для победителя был потрясающим: трехдневный круиз по Волге от компании «ВодоходЪ» по маршруту Москва-Углич-Москва в компании звезд «НАШЕго Радио».

В итоге победившими стали слушатели разных профессий и возрастов. Так, в путешествие отправились школьный учитель биологии, преподаватель 2-го мед. университета, молекулярный генетик, поставщик промышленных аккумуляторов для подстанций, IT-специалист и историк.

Стоит ли говорить, что отдых обещал быть не только красивым, но и интеллектуально бурным?

Приключения «наших» на суше в на воде

Каждый вечер круиза «НАШ ВОЯЖ» сопровождала атмосфера дружеских конкурсов от ведущих утреннего шоу.

Интеллектуальные испытания слушателей НАШЕго начались от Игоря Панькова, который собрал всех на квиз в баре теплохода. «Вопросы для нашей игры «Что? Где? Когда?» мы выдумывали сами, но самые сложные помогли придумать знаменитые знатоки», — рассказал Игорь Паньков.

Игры разума продолжил и ведущий Андрей Ломанов, который получил задание проходить весь день по Угличу в необычном виде: на его светлую голову и лицо были нанесены временные татуировки…

К слову, в таком виде он все три дня‬ ходил по кораблю, и вел развлекательную программу. В общем, и ведущий красивый, и конкурсы интересные.‬

На второй день путешествия ведущий Александр Бон помог всем желающим раскрыть способности стендап-комика и предложил поучаствовать в своей версии программы «Давай поженимся», а Андрей Ломанов в свою очередь научил держать на время на вытянутой руке канистру с охлаждающей жидкостью. Оказалось, не такое уж легкое дело! Рекордом стали 2 минуты, которые никто «перебить» не смог.

Высадка в Угличе

Оказалось, что в этом городе, который недавно отпраздновал 1082 год «рождения», почти никто из «Наших» и не бывал. Поэтому на экскурсию вышли все.

Осмотрели Угличский Кремль — исторический комплекс на правом берегу Волги. Самые древние его укрепления возникли еще в середине 10 века, что здорово удивило.

Полюбовались великолепными княжескими палатами 15 века, постояли возле памятника царевичу Дмитрию и поклонились церкви Царевича Дмитрия на Крови, построенную на месте его убийства. Деревянная часовня с росписями изображающими гибель царевича и расправу над убийцами была установлена здесь же в начале 17 века.

Ну и конечно – попробовали угличского сыра, шоколада и запили местной водой. Швейцария!

Мы говорим: до свидания!

Для слушателей «НАШЕго Радио» этот вояж не последний. Ведь в России еще много красивых памятных мест, где было бы приятно побывать в НАШЕй компании.

Все подробности вы можете узнать на сайте НАШЕго Радио.

Справка

«Наше радио» – одна из ведущих российских радиостанций, входит в состав «Мультимедиа Холдинга», аудитория которого составляет 3 млн. слушателей в день. Основу музыкального плейлиста радиостанции составляют такие легендарные группы, как «Агата Кристи», «ДДТ», «Алиса», Земфира, «Сплин», «Машина Времени», «Король и Шут», «БИ-2» и многие другие. Более 10 лет «Наше Радио» является организатором крупнейшего на постсоветском пространстве фестиваля «Нашествие».