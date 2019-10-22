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Катя Кокорина расскажет о любви со сцены «Руки Вверх! Бар»

24 октября в «Руки Вверх! Бар».

Катя Кокорина расскажет о любви со сцены «Руки Вверх! Бар»
Источник : официальный сайт

Пройдет сольный концерт Кати Кокориной.
Катя — исполнительница, работы которой звучат в популярном по всему миру
жанре Dance Pop. На своем сольном концерте певица исполнит треки, под которые
захочет танцевать даже душа: «Сердце на части», «Долго», «Не узнаешь», «Выше
неба» и другие. Насладится гости смогут не только атмосферой и зажигательной
музыкой, но и живым звуком.
Приятным сюрпризом для гостей станет присутствие специального гостя, в роли
которого выступит певец и композитор, автор популярных хитов Доминик
Джокер. Артисты исполнят совместные композиции, включая песню, звучавшую на
их собственной свадьбе!
В этот вечер в баре будет царить атмосфера романтики и жарких танцев! Не
пропусти!
24 октября (четверг)
«Руки Вверх! Бар», Тверская, 22
Сбор гостей: 20:00
Вход: 1000 руб.
http://rvbar.ru/afisha?product_id=375
+7 (499) 110-19-34

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Катя Кокорина расскажет о любви со сцены «Руки Вверх! Бар»
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