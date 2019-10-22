Катя Кокорина расскажет о любви со сцены «Руки Вверх! Бар»

Пройдет сольный концерт Кати Кокориной.

Катя — исполнительница, работы которой звучат в популярном по всему миру

жанре Dance Pop. На своем сольном концерте певица исполнит треки, под которые

захочет танцевать даже душа: «Сердце на части», «Долго», «Не узнаешь», «Выше

неба» и другие. Насладится гости смогут не только атмосферой и зажигательной

музыкой, но и живым звуком.

Приятным сюрпризом для гостей станет присутствие специального гостя, в роли

которого выступит певец и композитор, автор популярных хитов Доминик

Джокер. Артисты исполнят совместные композиции, включая песню, звучавшую на

их собственной свадьбе!

В этот вечер в баре будет царить атмосфера романтики и жарких танцев! Не

пропусти!

24 октября (четверг)

«Руки Вверх! Бар», Тверская, 22

Сбор гостей: 20:00

Вход: 1000 руб.

http://rvbar.ru/afisha?product_id=375

+7 (499) 110-19-34