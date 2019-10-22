«Мотозима» уже на этой неделе!

В этом сезоне «Мотозима» переезжает в выставочный комплекс «Экспоцентр» на Красной Пресне. Выставка пройдёт 26-27 октября в концентрированном двухдневном формате. «Мотозима» — это мотоциклы, квадроциклы, снегоходы, скутеры, экипировка, запчасти, тюнинг и всё, что так или иначе связано с мототехникой. Дилер BMW «Рольф» выставляет Heritage Lounge, стенд с самыми интересными мотоциклами, построенные на базе ретро-линейки. Технику Yamahа представляет сеть салонов «Супермарин». Импортёр Polaris покажет сразу три бренда, принадлежащих американскому концерну: внедорожную технику Polaris, гусеничные насадки на мотоцикл Timbersled, экипировку Klim. Также выставит свою технику сосед и конкурент Polaris, канадский гигант BRP. В «Мотозиме» участвуют крупные российские бренды: «Урал», Stels, Baltmotors, Composit, Сорокин, Zuum, Snowrider.

Традиционно важная часть отведена общественным объединениям, клубам, сообществам, спортивным структурам. Департамент транспорта Москвы проведёт квест «Город для мотоциклистов», где главным призом станет новый мотоцикл BMW GS. Ассоциация мотодальномойщиков Ironbutt наградит самых выносливых туристов. Фестиваль скорости «Байкальская миля» покажет фильм о прошедшем мероприятии и презентует новое. На «Мотозиму» запланированы награждения и презентации гоночных серий. Custom&Tuning Show Sidecar Edition — это самые красивые, быстрые и оригинальные мотоциклы с боковыми прицепами от лучших мастеров страны на специализированном кастом-шоу.

На площадке «Мотозимы» пройдёт первая выставка вездеходной техники «Вездеходер». На ней гости увидят уникальные машины, способные ехать по болотам, сугробам, скалам и даже по воде. Свою продукцию покажут ЗИД, Пелец, Гиртек и другие ключевые производители. Представители индустрии, разработчики, путешественники выступят на сцене с презентациями и лекциями. В числе спикеров — знаменитый изобретатель и первопроходец Алексей Гарагашьян, который расскажет о своей грандиозной экспедиции по самым труднодоступным уголкам планеты.

«Мотозима» — это не только павильоны. На главной площади «Экспоцентра» в режиме нон-стоп пройдёт уличная программа. На гигантских прыжковых рампах выступят летающие мотоциклисты из фристайл-команды Ferz FMX. Отдельная площадка отведена под джимхану, скоростную фигурную езду, молодую и стремительно набирающую популярность дисциплину мотоспорта. Есть возможность не только посмотреть на чужую езду, но и покататься самому: на улице располагается зона тест-драйва мотоциклов и вездеходов.

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