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Победители конкурса «НАШЕго Радио» отправятся с ведущими в тур по Волге

Под занавес круизного сезона ведущие утреннего шоу «Подъемники» совершат круиз на теплоходе вместе с счастливчиками из числа радиослушателей.

Победители конкурса «НАШЕго Радио» отправятся с ведущими в тур по Волге

Самым внимательным и удачливым слушателям «Наше радио» сделает уникальный подарок. 18 октября победители конкурса, который проходил в эфире утреннего шоу «Подъемники», отправятся вместе с ведущими Александром Боном, Таней Борисовой, Игорем Паньковым и Андреем Ломановым под занавес судоходного сезона в тур по Волге «Наш вояж. Круиз». В компании с популярными радиоведущими счастливчики отправятся до старинного Углича на четырехпалубном теплоходе «Александр Радищев».

Во время тура в один из древнейших городов России, который был основан в 937 году, путешественники познакомятся с ансамблем древнего Угличского кремля, полюбуются шедевром русского зодчества — знаменитой на весь мир красивейшей церковью Димитрия «на крови», построенной на месте гибели маленького заложника больших политических страстей, увидят чудом сохранившиеся с XV века великолепные княжеские палаты, Богоявленский зимний собор и многое другое.

Продолжится вояж знакомством с очаровательным Калязиным. Под воды Угличского водохранилища уходят почти две трети цветущего города, поэтому Калязин называют сейчас «новой русской Атлантидой»: здесь осталась только колокольня Никольского собора — всемирно известный символ города.

Ну и, конечно же, какой круиз на теплоходе без развлекательной программы, розыгрышей и приятных сюрпризов? Их, со своей стороны, счастливчикам-слушателям обещают «капитаны радиоволн».

Следите за новостями на сайте НАШЕго Радио http://www.nashe.ru/

Справка:

«Наше радио» – одна из ведущих российских радиостанций, входит в состав «Мультимедиа Холдинга», аудитория которого составляет 3 млн слушателей в день. Основу музыкального плейлиста радиостанции составляют такие легендарные группы, как «Агата Кристи», «ДДТ», «Алиса», Земфира, «Сплин», «Машина времени», «Король и Шут», «БИ-2» и многие другие. Более 10 лет «Наше радио» является организатором крупнейшего на постсоветском пространстве фестиваля «Нашествие».

 

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Победители конкурса «НАШЕго Радио» отправятся с ведущими в тур по Волге
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