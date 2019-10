Осенние выставки в Москве, которые нельзя пропускать

В октябре и ноябре в Москве начинают работать уникальные экспозиции, которые нужно постараться посетить. Представляем самые интересные из них.

«Сальвадор Дали & Пабло Пикассо»

Для поклонников этих выдающихся испанцев в Москве откроется уникальная выставка

«Сальвадор Дали & Пабло Пикассо», на которой впервые вместе будут представлены редко экспонируемые произведения двух художников. Более 250 работ мэтров из коллекции президента фонда «Искусство Наций» Александра Шадрина будут выставлены в Путевом Дворце Василия III. Гостей ждут графика и керамика Пикассо, литографии, скульптуры и керамические работы Дали. Произведений последнего будет больше, поэтому его поклонники точно останутся довольным. Ведь на выставке будет представлена самая большая в мире частная коллекция скульптур Сальвадора Дали.

Где: Путевой Дворец Василия III

Путевой Дворец Василия III Когда: с 5 октября по 8 января

с 5 октября по 8 января Цена: 600 руб. (взрослый), 300 руб. (льготный), 150 руб. (школьный)

600 руб. (взрослый), 300 руб. (льготный), 150 руб. (школьный) Возрастное ограничение: 6+

6+ Подробнее по ссылке: https://dalipicasso.com/

Иммерсивная выставка Mystic Universe в Artplay

Отправиться в фантастическое путешествие к древнейшим памятникам истории и архитектуры, посетить удивительные фрактальные миры и разгадать тайны Востока — все это станет реальным на уникальной иммерсивной выставке Mystic Universe в Artplay. На площади в полторы тысячи квадратных метров можно будет увидеть гигантский 24-метровый панорамный экран и 3 огромных сферических мультимедиа купола с 3D стереофильмами. Посетители смогут оценить коллекцию фантастических работ и фрактальной анимации в формате 360 культовых визуальных художников Джулиуса Хорстуиса, Luminokaya lab и Игоря Баранько, причастных к созданию оскароносного фильма «Манчестер у моря», Coachella Music and Arts Festival, мультсериала «Симпсоны» и других знаменитых проектов. Гостей ждут зеркальные комнаты с приключениями, интерактивные фотозоны, свето- и фотоинсталляции, игровая зона MICRODOSE VR и самая зрелищная часть выставки — воссозданные элементы древнейшего храма Ангкор-Ват в Камбодже с детально прорисованными барельефами и орнаментами.

Где: Центр дизайна и современного искусства Artplay

Центр дизайна и современного искусства Artplay Когда: с 1 ноября по 31 мая 2020 года

с 1 ноября по 31 мая 2020 года Цена: 1100 рублей (стандартный), возможно приобрести льготные билеты на кассе.

1100 рублей (стандартный), возможно приобрести льготные билеты на кассе. Возрастное ограничение: 6+

6+ Подробнее по ссылке: http://mysticuniverse.ru/

«Неглинная, Я люблю тебя»

15 октября в ТЦ «Неглинная Галерея» и 1 ноября в Центре Гиляровского, в филиале Музея Москвы, стартует книжно-выставочный проект «Неглинная, Я люблю тебя», посвященный прошлому, настоящему и будущему уникального исторического уголка Москвы — району Неглинной. На выставке фотографий каждый желающий совершенно бесплатно сможет узнать о тайнах этого района от Российского исторического общества, а также от одного из самых цитируемых москвоведов Алексея Дедушкина. В рамках выставки пройдут интенсив «Супер-гид» и пешеходные экскурсии, посвященные истории Неглинной, которые 9 ноября проведут экскурсоводы и научные работники Музея Москвы. Над этим проектом трудилась не только группа историков, но и фотограф Дмитрий Зверев. Он снимал современную жизнь данного района. В ТЦ «Неглинная Галерея» уже дважды проводился общегородской конкурс фотографии #НеглиннаЯлюблютебя, более ста работ будут также показаны на выставке.

Где и когда: ТЦ «Неглинная Галерея» с 15 октября по 17 ноября, в Центре Гиляровского с 1 ноября по 17 ноября

ТЦ «Неглинная Галерея» с 15 октября по 17 ноября, в Центре Гиляровского с 1 ноября по 17 ноября Цена: вход свободный

вход свободный Возрастное ограничение: 0+

0+ Подробнее по ссылке: http://neglinnaya-gallery.ru/news/prezentatsiya-knigi/

Василий Поленов

Новая Третьякова 17 октября открывает выставку, приуроченную к 175-летию выдающегося русского живописца Василия Поленова. На экспозиции будет представлено более 150 работ художника из 14 музеев России и частных коллекций. Впервые в Москву из Государственного Русского музея в Петербурге привезут монументальное полотно «Христос и грешница». Поленов был не только новатором пейзажной живописи, но и выдающимся педагогом, театральным художником, архитектором, композитором, писателем и общественным деятелем. Выставка познакомит гостей с разными проявлениями необъятного таланта Василия. Посетителей ждут портреты, пейзажи, картины в жанре исторической живописи, евангельские серии, архитектурные проекты и эскизы театральных декораций.

Где: Новая Третьякова (Крымский Вал, 10)

Новая Третьякова (Крымский Вал, 10) Когда: с 17 октября по 16 февраля 2020 г.

с 17 октября по 16 февраля 2020 г. Цена: 600 руб. (взрослый), 300 руб. (льготный), 150 руб. (школьный)

600 руб. (взрослый), 300 руб. (льготный), 150 руб. (школьный) Возрастное ограничение: 6+

6+ Подробнее по ссылке: https://www.tretyakovgallery.ru/exhibitions/vasiliy-polenov/

Первая биеннале современного искусства Кавказа «В поисках идентичности»

В Москве в малом зале центра дизайна Artplay состоится Первая биеннале современного искусства Кавказа «В поисках идентичности». На площадке будет представлено около 500 работ более 100 современных художников из семи республик Северного Кавказа, стран Закавказья и других государств. Помимо выставочной части в рамках Биеннале состоится множество сложных и бескомпромиссных дискуссий о перспективах развития современного искусства Северного Кавказа. Жанровое многообразие экспонатов будет представлено работами таких художников, как Темболат Гугкаев с инсталляцией, посвященной памяти жертв бесланской трагедии, Руслан ØDÎNTRÏ Магомедов с «живым» граффити, которое он нарисует прямо на Биеннале и другими авторами кавказского модерн-арта. Впервые в формате экспозиции будут выставлены работы популярного во всем мире фотопроекта #FollowMeTo, созданного Мурадом и Натальей Османн.

Где: Artplay (Малый зал)

Artplay (Малый зал) Когда: с 25 по 31 октября

с 25 по 31 октября Цена: вход свободный

вход свободный Возрастное ограничение: 0+

0+ Подробнее по ссылке: http://www.artplay.ru

Майлз Олдридж. Вкус цвета

Центр фотографии имени братьев Люмьер впервые в России представит ретроспективную выставку британского fashion-фотографа Майлза Олдриджа. «Король цвета» — именно так его называют в мире глянца, создает обложки для таких журналов, как Vogue, Harper’s Bazaar, GQ, Vanity Fair, Numéro, The New York Times и The New Yorker с 1995 года. Начиная с конца нулевых, персональные выставки Майлза проходят в Великобритании, США, Нидерландах, Германии, Италии, Швейцарии. Его работы хранятся в собраниях таких крупных музеев как Национальная портретная галерея, Британский музей, музей Виктории и Альберта (Лондон), Международный центр фотографии (ICP) (Нью-Йорк). В рамках открытия выставки пройдет творческая встреча с Майлзом Олдриджем и авторская экскурсия.

Где: Центр фотографии имени братьев Люмьер

Центр фотографии имени братьев Люмьер Когда: 21 ноября 2019 — 23 февраля 2020

21 ноября 2019 — 23 февраля 2020 Цена: 250-500р

250-500р Возрастное ограничение: 18+

18+ Подробнее по ссылке: http://www.lumiere.ru

«Анри Матисс. Страсть к цвету»

Altmans Gallery готовит уникальную выставку Анри Матисса, посвященную его 150-летию. Эта первая моновыставка литографий художника в Москве и единственная юбилейная экспозиция Матисса не только в России, но и во всей Восточной Европе. Центральными произведениями на выставке станут литографии аппликаций, созданных художником в период с 1938 по 1954 гг. Впервые московская публика увидит не представлявшуюся ранее версию 1938 года знаменитой картины «Танец», которую художник писал специально для особняка известного коллекционера С.И Щукина. Гости увидят 31 литографию из художественных сборников Verve разных лет и две более ранние работы из серии «Десять танцовщиц». Все экспонаты выставки можно будет приобрести в галерее.