Самое заветное место во вселенной

AFTERHALLOWEEN: LOST SOULS GALAXY HOTEL

2 ноября, 21.00, гостиница Hyatt Regency Moscow Petrovsky Park (Ленинградский проспект, 36)

«…О, БОЖЕ, ОН ПОЛОН ЗВЁЗД!..»

2 ноября в московской гостинице Hyatt Regency Moscow Petrovsky Park уже в четвёртый раз пройдёт ежегодный бал AfterHalloween, который на сей раз получил название «Отель «Галактика блуждающих душ».

Как и в предыдущие годы команда Rise Entertainment и Simiram вновь устраивает бал, который по уровню ощущений сопоставим разве что с туристической экспедицией на Марс. На сей раз эти слова и правда недалеки от истины — темой нового AfterHalloween стал космос — в самом широком и фантазийном понимании слова. Несмотря на то что основным профильным дресс-кодом остаётся Black tie, как всегда на AfterHalloween будет осуществляться строгая «ручная» модерация на предмет соответствия придуманного для посещения костюма. Кроме того, довести свой космический образ до совершенства можно будет совершенно бесплатно в спецальной бьюти-зоне, где над красотой гостей будут колдовать стилисты бренда ORIBE. Nail-стилисты CHRISTINA FITZGERALD добавят образу несколько оригинальных деталей — без космического ухода и маникюра не останется никто. Входы будут осуществляться через четыре отдельных входа-терминала. Для тех, кто захочет прибыть инкогнито, на машинах без опознавательных знаков, отлично подойдет Gett Premium. Бессменный транспортный партнер AfterHalloween, который предоставляет сервис с лучшими водителями и гарантирует гостям мероприятия полную конфиденциальность.

Организаторы бала режиссер Жу Монтвилайте и продюсер Владимир Месхи говорят, что, сочиняя вселенную для своих гостей, ориентировались на весь огромный корпус текстов, документирующих мечтания человечества о жизни за пределами земного шара. Герои Артура Кларка проникают в миры Джорджа Лукаса, персонажи Люка Бессона отправляются на «Солярис» Станислава Лема. Таковы примерные ассоциации с тем приключением, которое предстоит гостям AfterHalloween, переступившим 2 ноября порог гостиницы. Впрочем, речь идёт не только о выдуманных (пусть и великими умами) мирах. Одним из источников вдохновения стали знаменитые и загадочные съемки расположенного за много световых лет от нас города, сделанные телескопом Хаббл. Снимки были быстро спрятаны от лишних взглядов, чтобы пресечь опасные гипотезы о том, что в этот город Бога и попадают покинувшие материальный мир души… Отель «Галактика блуждающих душ» — как раз их пристанище. Здесь лицом к лицу встречаются самые диковинные персонажи — от фантастических тварей до первых космонавтов…

Место проведения выбрано неслучайно. Во-первых, распорядители бала учли опыт прошлого года — когда на вход отель St Regis на Никольской, где проходил AfterHalloween, не взирая на холод и дождь, выстроилась очередь до самого Детского мира. Hyatt Regency Moscow Petrovsky Park — самая большая на данный момент площадка в истории бала. Кроме того, два здания гостиницы, соединенные панорамным мостом, и сами по себе оформлены в футуристическом ключе. И вот эти интерьеры будут доработаны и преобразованы командой Rise Entertaiment, чтобы создать у гостей мероприятие достоверное ощущение гигантского космического корабля.

Согласно сюжету нынешнего AfterHalloween, Hyatt Regency Moscow Petrovsky Park будет превращён в космический отель, куда попадают покинувшие свои миры души. В этом отеле, разумеется, будут все необходимые приметы респектабельного заведения — барами будут заведовать BACARDI и Bombay Sapphire. Бренд BACARDI давно зарекомендовал себя как постоянный спутник движения и драйва, а также — организатор традиционного магического BACARDI Moment, детали которого пока держатся в секрете. Bombay Sapphire в свою очередь продолжает поддерживать любые самые смелые творческие начинания гостей — при поддержке бренда будет создано художественное оформление зоны Express Yourself, в которой каждый сможет найти в себе внутреннего господина-оформителя, превратив концепцию чистого холста в источник вдохновения для раскрытия своего творческого потенциала.

В этом году организаторы вечеринки подготовили увесистый лайн-ан, часть которого решили анонсировать заранее. «На этот Afterhalloween мы впервые привезём израильский дуэт Red Axes, который в последний год вырвался на клубный олимп и является обязательным участником всех топовых вечеринок от Миконоса до Тулума. Наряду с ними гостей в этом году ждёт выступление мексиканского продюсера Sainte Vie, чей трек Hihg Seas в этом году стал негласным гимном фестиваля Burning Man. Гостями этого года станут основатель лейбла Get Physical — берлинец Patrik Bodmer aka M.A.N.D.Y., любимец завсегдатаев Kater Blau, а также голландский музыкант Patrice Bäumel. Хедлайнер мероприятия будет объявлен позже», — утверждает один из создателей проекта, Кирилл Балдаков.

Перемещаться между комнатами гостям будут помогать многочисленные актёры, играющие странников из других вселенных. Впрочем, сюжет здесь до известной степени условен — его будут создавать сами посетители, которым на сей раз недостаточно просто наблюдать. Всем, кто переступит порог созданного пространства, придётся принять участие в происходящем, прожить собственную историю — москвичи уже привыкли к иммерсивному театру, но теперь пришло время испытать на себе опыт Deep Interactive — полного погружения в атмосферу досконально созданного на одну ночь уникального мира. Способствовать процессу будут не только актёры, но и художники и музыканты, которые обязательно позаботятся о том, чтобы за каждым углом ждала встреча с неизведанным.

Билеты на мероприятие можно приобрести на сайте: https://application.timepad.ru/event/1030223/