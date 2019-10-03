Премия «Виктория-2019» выберет лучших музыкантов

В конкурсе могут принимать участие произведения и музыкальные события, случившиеся с 1 октября 2018 года по 30 сентября 2019 года.

С 1 сентября по 21 октября на официальном сайте Российской национальной музыкальной премии «Виктория» проходит прием работ на соискание премии. Подать заявку на участие могут как продюсерские центры и звукозаписывающие лейблы, так и сами артисты, композиторы, поэты – все, кто сегодня влияет на формирование музыкального рынка и музыкальной моды.

В этом году в конкурсе могут принимать участие произведения и музыкальные события, опубликованные или произошедшие в период с 1 октября 2018 года по 30 сентября 2019 года.

Напомним, Российская национальная музыкальная премия «Виктория» была учреждена в 2015 году поэтом и меценатом Михаилом Гуцериевым, композитором и продюсером Игорем Крутым и генеральным директором «ГПМ Радио» Юрием Костиным.

Премия представляет собой российский аналог всемирно известной профессиональной музыкальной премии «Грэмми» (США) и вручается за высшие достижения по итогам прошедшего года. Выбирают лучших академики премии «Виктория», в число которых входят представители всех популярных музыкальных стилей и направлений: Лев Лещенко, Николай Басков, Анна Нетребко, Баста, Сергей Лазарев, Денис Мацуев, Диана Арбенина, Юрий Башмет, Светлана Лобода, Филипп Киркоров, Игорь Матвиенко, Константин Меладзе, Сергей Жилин, Борис Гребенщиков и многие другие музыкальные и общественные деятели.

«Наша цель – объединить профессиональное сообщество и совместными усилиями совершить качественный прорыв в развитии отечественной музыкальной культуры, а также создать по-настоящему независимый и объективный инструмент оценки современного музыкального творчества», – говорит президент премии «Виктория» Юрий Костин.