ZABAVA Party в «Руки Вверх! Бар»

Состоится «ZABAVA Party» в честь для рождения певицы ZABAVA и презентации трека и «Неоновый закат». Сбор гостей в 20.00.

Подтверждённые артисты — Звонкий, Карташов, Dante, GOODY, Samoel и это ещё не все. В

программе мероприятия планируется выступление кавер группы «RightNow»,

полноценный сет с музыкантами от виновницы торжества.

Площадка была выбрана не просто так — «ZABAVA Birthday Party» поможет Вам окунуться в

атмосферу 90х, на входе Вас встретит грозный малиновый пиджак, а на раздаче будет

стоять хамоватая буфетчица.

Вас ожидают тематические подарки и фотозоны, ну и конечно же атмосферный плейлист,

который поможет окунуться нам в атмосферу 90х.

3 октября (четверг)

«Руки Вверх! Бар», Тверская,22

Сбор гостей: 19.00

Вход: бесплатно

+7 (499) 110-19-34