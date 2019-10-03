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ZABAVA Party в «Руки Вверх! Бар»

3 октября в «Руки ВВерх Бар»

ZABAVA Party в «Руки Вверх! Бар»
Источник: официальный сайт

Состоится «ZABAVA Party» в честь для рождения певицы ZABAVA и презентации трека и «Неоновый закат». Сбор гостей в 20.00.
Подтверждённые артисты — Звонкий, Карташов, Dante, GOODY, Samoel и это ещё не все. В
программе мероприятия планируется выступление кавер группы «RightNow»,
полноценный сет с музыкантами от виновницы торжества.
Площадка была выбрана не просто так — «ZABAVA Birthday Party» поможет Вам окунуться в
атмосферу 90х, на входе Вас встретит грозный малиновый пиджак, а на раздаче будет
стоять хамоватая буфетчица.
Вас ожидают тематические подарки и фотозоны, ну и конечно же атмосферный плейлист,
который поможет окунуться нам в атмосферу 90х.
3 октября (четверг)
«Руки Вверх! Бар», Тверская,22
Сбор гостей: 19.00
Вход: бесплатно
+7 (499) 110-19-34

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zabavaРуки Вверх!
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ZABAVA Party в «Руки Вверх! Бар»
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