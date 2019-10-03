Поздравь Сергея Жукова!

В честь этого события в московском баре развернется большое празднование дня

рождения.

Уже много лет заведения Сергея Жукова погружают своих гостей в атмосферу

«лихих 90-х». Ежедневные вечеринки до самого утра — этим в баре никого не

удивить, здесь редко умолкают звон бокалов и шумное веселье.

Поздравить гостей московского «Руки Вверх! Бар» приедет брат Сергея — музыкант

Михаил Жуков. Михаил — автор хитов «Чужие губы», «Засыпай» и других песен

группы «Руки Вверх!», которые он регулярно исполняет на своих выступлениях.

Приходи в «Руки Вверх! Бар» 4 октября и танцуй под хиты любимой группы!

4 октября (пятница)

«Руки Вверх! Бар», Тверская,22

Сбор гостей: 21.00

Вход: 1000р.

http://rvbar.ru/afisha?product_id=372

+7 (499) 110-19-34