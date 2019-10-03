В честь этого события в московском баре развернется большое празднование дня
рождения.
Уже много лет заведения Сергея Жукова погружают своих гостей в атмосферу
«лихих 90-х». Ежедневные вечеринки до самого утра — этим в баре никого не
удивить, здесь редко умолкают звон бокалов и шумное веселье.
Поздравить гостей московского «Руки Вверх! Бар» приедет брат Сергея — музыкант
Михаил Жуков. Михаил — автор хитов «Чужие губы», «Засыпай» и других песен
группы «Руки Вверх!», которые он регулярно исполняет на своих выступлениях.
Приходи в «Руки Вверх! Бар» 4 октября и танцуй под хиты любимой группы!
4 октября (пятница)
«Руки Вверх! Бар», Тверская,22
Сбор гостей: 21.00
Вход: 1000р.
http://rvbar.ru/afisha?product_id=372
+7 (499) 110-19-34
Поздравь Сергея Жукова!
4 октября легендарной сети «Руки Вверх! Бар» Сергея Жукова исполняется 7 лет.
В честь этого события в московском баре развернется большое празднование дня