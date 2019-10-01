В Москве прошел праздник равенства возможностей #каждыйважен

Ассоциация является первой в России организацией, которая занимается развитием и поддержкой программ предоставления равных возможностей всем группам общества в сфере профессионального, карьерного и социального роста независимо от возраста, физических и других особенностей. В этот раз, говоря о многообразии, команда решила ориентироваться не только на взрослую аудиторию, но и на детей.

Команда ассоциации провела лекцию «Просто о многообразии и вовлечении» для детей в Большом театре KidZania. Лектором выступила Анна Рудакова – президент ассоциации «Равные права и равные возможности». «Многообразие для поколения Z не пустой звук. «Зеты» хотят, чтобы их ежедневная деятельность влияла на мир, требуют честности и открытости, соблюдают баланс между работой и отдыхом, интересами работодателя и хобби, для них все люди равны. Учитывая что «Зеты» уже составляют более 15% от общего числа трудоспособных граждан, а в следующем году приблизится по численности к 1/3 населения планеты — время перемен в системе обучения и управления кадрами наступило уже сейчас. Не стоит бояться экспериментировать и проектировать будущее, мы в ассоциации это понимаем и начинаем серию детских мероприятий для нового поколения», — поделилась Анна.

После проведения лекции дети были поделены на команды мальчиков и девочек. Во время игры у них была уникальная возможность попробовать себя в непривычной деятельности — команды девочек в стране профессий занимались стереотипно «мужскими» занятиями, такими, как стройка и работа в автомастерской, а мальчики — в перинатальном центре и парикмахерской. Далее ассоциация вместе с сотрудниками детского парка KidZania провели для детей специальную игру и интерактивную беседу на тему многообразия и равных возможностей. Кроме этого, дети смогли почувствовать себя настоящими журналистами и записать интервью друг друга по теме интерактивного урока в студии телеканала в KidZania.

Для родителей была подготовлена лекция психолога о толерантности. Ирина Млодик, кандидат психологических наук, психолог экзистенциального направления, гештальт-терапевт, автор книг и статей по детской и взрослой практической психологии, авторских обучающих курсов «Детская комната» и «Неспешность и подлинность» и эксперт журнала Psychologies, рассказала о тонкостях обсуждения острых вопросов многообразия и вовлечения с детьми. В рамках лекции были подняты вопросы травли в школе, харрасмента и др. Также Ирина рассказала о границе толерантности и реальности и о том, что делать, если замечаешь за дочерью или сыном дискриминирующие высказывания. По словам Ирины Млодик, «Нынешние дети, мне кажется, более толерантны, потому что многие из них менее озлоблены, в них меньше страха, они растут в ситуации меньшего унижения. Им открыт целый мир, у них есть реальная возможность общаться с людьми разных культур, стран и национальностей. Перед ними не стоит задача выживания, и они могут позволить себе проявлять гуманизм и толерантность к инаковости другого».

Праздник #каждыйважен прошел в партнерстве с детским парком игрового обучения KidZania, который поддерживает темы инклюзии, гендера и борьбы с буллингом, ведь в наше время они являются одними из самых острых проблем в направлении работы с детьми. По данным исследования ВШЭ известно, что на планете с травлей сталкиваются примерно 35% детей, а в российских школах агрессии подвергается примерно четверть всех учеников. Мэттью Лаккет, президент «Кидзания Москва» отметил: «Мы в Кидзании гордимся своей инклюзивностью – доступностью для людей с особенностями развития, и продвигаем равные возможности для детей вне зависимости от их социального статуса, пола или предпочтений. В Кидзании дети выбирают профессии себе по душе, а не по тому, «как заведено» или что «престижнее». Так мы делаем пусть небольшой, но вклад в мир равных прав и возможностей и очень рады, что вместе с ассоциацией можем привлечь внимание к этой злободневной теме».

Развивающий праздник в KidZania стал прекрасной возможностью для детей совместить необычное образование с развлекательной частью, а для родителей – узнать о том, как правильно разговаривать с ребенком на «сложные» темы. Все интерактивы, проведенные в рамках праздника, были доступны абсолютно каждому ребенку независимо от каких-либо физических, психологических или ментальных особенностей. Праздник #каждыйважен – первый важный шаг ассоциации на пути создания нового образовательного продукта, цель которого — популяризация тем многообразия и вовлечения среди детей и подростков, а также привлечение внимания к проблемам дискриминации по гендерному, возрастному, расовому, физическому и другим признакам, а также воспитание детей и подростков вне стереотипов. По завершении мероприятия ассоциация получила ценные отзывы и комментарии от гостей мероприятия – детей и подростков разных возрастных групп и их родителей, что позволило определить дальнейшее направление работы над данным образовательным продуктом.