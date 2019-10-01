«Мотозима-2019»: в Москве проходит международная мотовыставка

«Мотозима» — крупнейшее мотоциклетное мероприятие осени. Выставка проходит в последние выходные октября, когда московские мотоциклисты закрывают сезон. Она становится последним аккордом перед длительным затишьем, хорошей возможностью подобрать все необходимое для зимнего обслуживания, ремонта и тюнинга, а также задуматься об обновлении личного мотопарка.

За время существования «Мотозимы» в ней принимали участие такие гиганты мировой и российской мотопромышленности, как BMW, Harley-Davidson, KTM, Yamaha, Honda, Kawasaki, Ducati, Aprilia, Indian, Triumph, BRP, Polaris, Bajaj, Ирбитский мотозавод, «Русская механика», Stels и другие. Проходили российские и европейские премьерные показы новейших моделей. В этом году вновь ожидается представительный состав участников с новейшими мотоциклами, квадроциклами, снегоходами, скутерами и другой мототехникой, а также всеми сопутствующими товарами.

На «Мотозиме» будет организован большой раздел с вездеходами разных типов. Производители и импортёры оборудования и экипировки для внедорожной езды покажут на «Мотозиме» новейшие зимние коллекции. В кастом-зоне расположатся лучшие мастера страны, в том числе чемпион мира Дмитрий Голубчиков.

«Мотозима» – это не только «железо». Постоянные участники выставки — производители мелкосерийной и индивидуальной одежды, обуви, аксессуаров. Отдельную зону занимает мир искусства и ремесла. Там выставляются фотографы, художники, кожевенники, литейщики, татуировщики, так или иначе связанные с мотоциклами.

Клубы и общественные объединения рассказывают на своих стендах и на центральной сцене о наиболее интересных мероприятиях прошедшего сезона, а также анонсируют планы на предстоящий год. В клубном разделе мотоциклист найдёт компанию по интересам для совместного времяпрепровождения. На туристической экспозиции есть возможность лично познакомиться с путешественниками, о которых в другое время узнавали только из журнальных и онлайновых репортажей о покорении труднодоступных уголков Земли. По традиции награждение самых выносливых дальнобойщиков проведёт российская ассоциация Ironbutt.

Организаторы фестиваля скорости «Байкальская миля» покажут рекордные мотоциклы и презентуют мероприятие 2020 года. Департамент транспорта Москвы, постоянный участник выставок, расскажет о новейших технологиях дорожного строительства и безопасности движения. В спортивной части разместятся стенды гоночных команд и организаторов соревнований. RSBK, самый представительный из российских шоссейно-кольцевых чемпионатов, расскажет о прошедшем сезоне и о планах на 2020 год. «Мотозима» — праздник для всех возрастов. В детском уголке опытные педагоги развлекают молодое поколение, пока родители гуляют по выставке.

В 2019 году формат «Мотозимы» меняется. Выставка доступна для посетителей два дня — 26 и 27 октября. Другая большая новость – смена площадки. «Мотовесна-2019» с большим успехом прошла в «Экспоцентре» на Красной Пресне, и «Мотозима» тоже переезжает в этот престижный выставочный центр. Павильон 3 достаточно вместителен, чтобы участникам и зрителям не было тесно даже в пиковые часы. До Красной Пресни удобно добираться как на личном, так и на общественном транспорте. Поблизости расположен деловой центр Москвы с парковками, ресторанами, гостиницами и другой инфраструктурой. Главная площадь «Экспоцентра» идеально подходит для мотоциклетных тест-драйвов, соревнований и других активностей, требующих простора и свежего воздуха.

Подробности и свежая информация о «Мотозиме», участниках и мероприятиях — на интернет-площадках:

www.motowinter.ru www.facebook.com/motowinter.spring/ http://vk.com/motowinter_spring