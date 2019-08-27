Регина Тодоренко, Настя Ивлеева и Ида Галич поборются за титул кумира подростков

Премия вручается ежегодно с 2017 года деятелям кино, музыки, телевидения, спорта и интернета по результатам голосования молодой аудитории от 7 до 17 лет. Первый этап голосования завершен и в каждой номинации выявлена своя пятерка финалистов. Теперь дети и подростки будут выбирать победителя из пяти представленных финалистов. Закрытое голосование проходит до 1 сентября.

Чтобы принять участие в голосовании, нужно зайти на сайт премии и следовать инструкциям. Церемония вручения премии состоится 10 сентября в Московском дворце молодёжи.

В этом году в рамках премии появилась новая семейная номинация – «Бабушка, дай пять!» – дети и подростки могут проголосовать за свою любимую бабушку, опубликовав совместное фото с хэштегом #бабушкадайпять в одной из социальных сетей (Instagram, ВКонтакте, Facebook, Одноклассники) с коротким рассказом о том, почему именно она достойна звания лучшей бабушки.

Второй год подряд Регина Тодоренко становится финалисткой в номинации «Любимая ведущая». За звание «Любимого блогера» поборются две близкие подруги Ида Галич и Настя Ивлеева, а конкуренцию им составят прошлогодняя победительница Катя Адушкина, Николай Соболев и Юрий Дудь.

Как и в прошлом году, в финал номинации «Любимая певица» прошла Елена Темникова. На этот раз бороться за победу ей придется с Ольгой Бузовой, Полиной Гагариной, Клавой Кока и заклятой подругой Molly (Ольга Серябкина). За титул «Любимого певца» соперничают Баста, Дима Билан, Егор Крид, Мот и Ternovoy (ex. Terry). Прошлогоднему победителю этой номинации Сергею Лазареву в этом году не удалось выйти в финал.

За право называться «любимым ведущим и ведущей» поборются Максим Галкин, Дмитрий Губерниев, Александр Гудков, Юрий Дудь, Роман Юнусов и Ольга Бузова, Ника Вайпер, Настя Ивлеева, Алла Михеева, Регина Тодоренко. В прошлом году победителями в этой номинации стали Ольга Бузова и Максим Галкин.

В 2018 году юная публика присудила звание «Лучшего спортсмена и спортсменки» биатлонисту Антону Шипулину и гимнасткам Арине и Дине Авериным. В этом году на это почетное звание претендуют Игорь Акинфеев, Александр Головин, Артем Дзюба, Кирилл Капризов, Хабиб Нурмагомедов и Дарья Абрамова, Алина Загитова, Евгения Медведева, Евгения Тарасова, Ярослава Якушина.

В традиционной номинации «Любимый актер и актриса» в финал вышли Милош Бикович, Данила Козловский, Александр Петров, Павел Прилучный, Сергей Светлаков и Оксана Акиньшина, Любовь Аксенова, Ирина Горбачева, Аглая Тарасова, Катерина Шпица. В прошлом году этого титула удостоились Дмитрий Нагиев и Валерия Федорович.

«Среди номинантов нашей премии только те звезды, которые действительно интересы юной публике. Мы должны идти в ногу со временем, чтобы лучше понимать подрастающее поколение и их вкусовые предпочтения. Именно подростки будут определять завтрашнюю повестку дня, и именно они уже совсем скоро будут задавать основные тренды в кино, музыке, моде и искусстве», – отметила генеральный продюсер премии «Дай пять!» Лина Арифулина.

В этом году премия «Дай пять!» пройдет в формате дополненной реальности (AR). Возможность погрузиться в новую яркую реальность и почувствовать себя в мире будущего, где возможно абсолютно все, смогут не только участники и гости премии, но и любой желающий, который будет смотреть трансляцию в социальных сетях! Для этого участникам и зрителям нужно скачать на свой телефон приложение ARROUND.

Основатель платформы Евгений Добровольский посетит церемонию награждения и расскажет, какие возможности открывает эта технология уже сейчас и какие перспективы ожидаются в ближайшем будущем.

В этом году национальная телевизионная премия «Дай пять!» получила поддержку Фонда президентских грантов.

Список финалистов в номинациях

Любимый блогер: Катя Адушкина, Ида Галич, Юрий Дудь, Настя Ивлеева, Николай Соболев.

Любимый спортсмен: Игорь Акинфеев, Александр Головин, Артем Дзюба, Кирилл Капризов, Хабиб Нурмагомедов.

Любимая ведущая: Ольга Бузова, Ника Вайпер, Настя Ивлеева, Алла Михеева, Регина Тодоренко.

Любимый мультфильм: «Баба Яга. Начало», «Гофманиада», «Садко», «Смешарики. Дежавю», «3 богатыря и наследница престола».

Любимое шоу: МОТ «Добрая музыка клавиш», шоу братьев Запашных «Магия», Ольга Бузова «Принимай меня», музыкальное шоу «MTV20 лет», Сергей Лазарев «N Tour».

Любимый ведущий: Максим Галкин, Дмитрий Губерниев, Александр Гудков, Юрий Дудь, Роман Юнусов.

Любимая спортсменка: Дарья Абрамова, Алина Загитова, Евгения Медведева, Евгения Тарасова, Ярослава Якушина.

Любимая песня: Монеточка «Каждый раз», Макс Корж «Пролетарка», Егор Крид feat. Филипп Киркоров «Цвет настроения черный», Хлеб «Шашлындос».

Любимая группа: «Пицца», «Хлеб», GAZIROVKA, RASA, SEREBRO.

Любимый певец: Баста, Дима Билан, Егор Крид, Мот, TERNOVOY (ex. Terry).

Любимая певица: Ольга Бузова, Полина Гагарина, Клава Кока, Елена Темникова, MOLLY.

Любимый актер: Милош Бикович, Данила Козловский, Александр Петров, Павел Прилучный, Сергей Светлаков.

Любимый фильм: «Елки последние», «Лед», «Рубеж», «Супербобровы. Народные мстители», «Тренер».

Любимая актриса: Оксана Акиньшина, Любовь Аксенова, Ирина Горбачева, Аглая Тарасова, Катерина Шпица.