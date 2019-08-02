Куда пойти с детьми в выходные? На Фестиваль семейной рыбалки!

Уже в эту субботу Радио «Комсомольская правда» в пятый раз проведет мероприятие для любителей рыбной ловли. 3 августа, в парк-отеле Орловский соберутся рыбаки, их семьи и гости фестиваля, чтобы отлично провести выходной день на природе.

С раннего утра участники будут соревноваться в ловле рыбы. Рыбаки, зарегистрировавшиеся на сайте fish.kp.ru, становятся участниками конкурса рыбалки с ценными призами. Главный приз Московского этапа — сертификат на 100 000 рублей от компании AL-KO KOBER, производящей профессиональную садовую и лесохозяйственную технику, достанется участнику, выловившему самую тяжелую по весу рыбу! Наградой в номинации «Самый большой улов» станет сертификат на 50 000 рублей от производителя постельных принадлежностей интернет-магазина «Симфония сна». Участник, выловивший самую длинную рыбу, получит сертификат на 25 000 рублей также от интернет-магазина «Симфония сна».

В то время как рыбаки будут соревноваться, их семьи смогут отлично отдохнуть на природе. Всех гостей ждут конкурсы с призами, тест-драйвы, мастер-классы для взрослых и детей и много приятных сюрпризов от Радио «Комсомольская правда»!

Чтобы дети не заскучали, весь день для них будет работать анимация! Партнер мероприятия сеть семейных парков приключений Zamania проведет спортивные игровые программы: баскетбол и аэрохоккей, мастер-классы на открытом воздухе для всей семьи под веселую музыку. А яркая фотозона и необычная игра Pin Screen никого не оставят равнодушными! Все, что нужно для отличного отдыха для взрослых и детей вы найдете на Фестивале семейной рыбалки.

Встречаемся 3 августа, в парк-отеле Орловский на Фестивале семейной рыбалки. Успей зарегистрироваться на fish.kp.ru.

Как добраться до Фестиваля семейной рыбалки

Из Москвы по Каширскому шоссе.

От МКАД по Каширскому шоссе в сторону аэропорта Домодедово 4,5 км, поворот на Володарское шоссе (указатель на Молоково), далее 6,7 км по Володарскому шоссе до поворота на д. Богданиха (поворот направо), далее по указателям до парк-отеля «Орловский». Примерно 25 минут (от МКАД без пробок).

Общественным транспортом.

Общественным транспортом от станции метро «Домодедовская», маршрут № 367, до остановки по требованию «дер. Орлово-2», по дороге через КСК «Русь», примерно 800 метров до парк-отеля «Орловский». Примерно 45 минут (от МКАД без пробок).