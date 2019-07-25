На Фестивале семейной рыбалки можно выиграть сертификат на 100 000 рублей!

Фестиваль семейной рыбалки — это не просто отличный способ совместить любимое хобби и отдых на природе, но и возможность выиграть подарки! Все рыбаки, зарегистрировавшиеся на сайте fish.kp.ru становятся участниками конкурса рыбалки с ценными призами.

Призовой фонд основных номинаций Фестиваля уже сформирован. Главный приз Московского этапа — сертификат на 100 000 рублей от Компания AL-KO KOBER, производящей профессиональную садовую и лесохозяйственную технику, достанется участнику, выловившему самую тяжелую по весу рыбу! Наградой в номинации «Самый большой улов» станет сертификат на 50 000 рублей от производителя постельных принадлежностей интернет-магазина «Симфония сна». Участник, выловивший самую длинную рыбу, получит сертификат на 25 000 рублей также от интернет-магазина «Симфония сна».

В то время как рыбаки будут соревноваться, их семьи смогут отлично отдохнуть на природе. Всех гостей ждут конкурсы с призами, мастер-классы для взрослых и детей и много приятных сюрпризов от Радио «Комсомольская правда»!

Партнер фестиваля, всемирно известный японский автопроизводитель, Subaru устроит настоящий тест-драйв. Каждый сможет испытать динамичные, безопасные и надежные автомобили. А для тех, кто предпочитает спокойный отдых — установят релакс-зону с двумя массажными японскими креслами.

Для любителей творчества, будут работать несколько мастер-классов. Арт Студия «Мансарда» проведет тематический мастер-класс по созданию интерьерной картины акрилом «Арт Силуэт». А школа танцев At-dance развлечет гостей зажигательными танцами в стиле рок-н-ролл и хастл. Для тех, кто увлекается флористикой, будет организован отдельный мастер-класс. А всемирно известный производитель кухонной посуды Tupperware проведет два мастер-класса по приготовлению рыбного супа без плиты и фаршированных кальмаров с зеленым соусом.

Для детей весь день будет работать анимация! Партнер мероприятия сеть семейных парков приключений Zamania проведет спортивные игровые программы: баскетбол и аэрохоккей, мастер-классы на открытом воздухе для всей семьи под веселую музыку с профессиональным мастером. А яркая фотозона и необычная игра Pin Screen никого не оставят равнодушными!

Встречаемся 3 августа, в парк-отеле Орловский на Фестивале семейной рыбалки Радио «Комсомольская правда». Регистрация уже открыта — fish.kp.ru.