Про любовь и свободу: где в Москве можно научиться танцевать сальсу

Если вы еще сомневаетесь танцевать или нет, то несколько зажигательных роликов с уроков сальсы решат все вопросы.

Если у вас есть желание заняться танцами, то не стоит откладывать это в долгий ящик. Лето — самое время воплотить в жизнь давнюю идею и с головой окунуться в мир ритма и волнующих движений. В Москве сотни танцевальных школ, десятки из них предлагают своим клиентам сальсу — танец свободы и любви. Почему стоит отдать предпочтение именно ему? Все просто: тут вам и пластика, и грация, и новые знакомства, а еще подтянутые мышцы и отсутствие болей в спине.

Портал Teleprogramma.pro собрал несколько адресов, куда можно отправиться учиться сальсе.

Школа танцев ШТЕП

Руководит школой «Штеп» Евгений Папунаишвили — победитель проекта «Танцы со звездами» на телеканале «Россия 1». Помимо сальсы гостей школы ждут Аргентинское танго и современные направления: High Heels, Lady’s dance, Contemporary, Hip-Hop, Jazz Funk, Jazz modern, Dancehall, Electro Dance, фитнес танец Zumba и многие другие.

Где: метро Баррикадная. Новинский бульвар, д.31, ТДЦ Новинский, 2 этаж.

метро Щукинская. Ул. Щукинская, д.42, ТРК Щука, 4 этаж.

Часы работы: с 10:00 до 23:00 ежедневно

Тел.: 8 (495) 162-59-20

Цена вопроса: карта для взрослого на один месяц стартует от 3500 рублей.

Школа танцев ML Dance

Иностранные мастера школы ML Dance научат любому танцу с нуля. На выбор предлагается десяток различный направлений, в том числе редкие, вроде капоэйры. Но, естественно, королева танца и самое популярное направление — это сальса.

Где: метро Сокол, ул. Балтийская, 9

Часы работы: с 8:00 до 23:00

Тел.: +7 (499) 990-05-65

Цена вопроса: абонемент на месяц от 2500 рублей.

A4G Dance Studio



Ученики и преподаватели школы A4G Dance Studio говорят, что энергетика здесь просто потрясающая. Научиться танцевать может любой, не зависимо от возраста и профессии.

Где: метро Павелецкая. Павелецкая наб., д.2, стр.2

Часы работы: с 9:00 до 23:00

Тел.: +7 909 912 07 74

Цена вопроса: абонемент на месяц от 3000 рублей.

Crazy Salsa

Школа латиноамериканских танцев Crazy Salsa имеет свои разработанные методы обучения. Каждый педагог приходит сюда не из-за денег, танцы — это их стиль жизни, средний опыт мастеров 8-10 лет.

Где: м. Сокол, м.Новокузнецкая, м.Волгоградский проспект, м.1905 года, м.Киевская, м.Баумановская, м.Шаболовская, м.Пролетарская (адреса интересующих школ можно уточнить по тел и на сайте)

Часы работы: с 10:00 до 21:00

Тел.: +7 (499) 653 -69-62

Цена вопроса: абонементы от 3200 руб.

I love salsa

Каждое занятие в I love salsa — это, по сути, зажигательная вечеринка, праздник, карнавал. Скучать и грустить тут просто не получится. А еще спасут от хандры, депрессии и суеты большого города.

Где: метро Парк Культуры, Фрунзенская набережная 16/1

Часы работы:

Тел.: +7 (925) 506-76-22

Цена вопроса: абонемент на месяц от 2500 рублей.

Сальса объединяет в себе сразу несколько культур: зажигательные ритмы Кубы, европейский такт, африканскую страсть. За последнее столетие появилось целое мировое движение со «своей» музыкой, клубами, фестивалями, сообществами. Безусловно, одиночные танцы активнее развивают пластику, но не дают возможность почувствовать магию общения. Здесь у сальсы нет конкурентов, это направление давно признано «социальным танцем», где разрешается танцевать не только с постоянным партнером, но и с любым участником. Выбирая именно это направление нужно быть готовым к тому, что в жизни появится множество друзей и единомышленников в каждом уголке земли.

Танцуйте и любите!