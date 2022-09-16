Афиша Москвы: новая программа от «Уральских пельменей» и концерт Александра Иванова

Справиться с осенней хандрой можно с помощью юмора. Рецепт старый, ингредиенты проверенные, один из самых питательных - новая программа от «Уральских пельменей». В эти выходные юмористический коллектив из Екатеринбурга привезет в Москву шоу «Галопом по синкопам». Шутить будут Дмитрий Брекоткин, Дмитрий Соколов, Сергей Исаев, Андрей Рожков, Вячеслав Мясников, Ксения Корнева и другие всенародно любимые «пельмени».

КЗ «Космос»

м. «ВДНХ», проспект Мира, 150.

17, 18 сентября. 20.00. От 3500.

Фестиваль

На гала-концерте фестиваля национальных оркестров выступят ведущие коллективы из 15 регионов страны. Вместе с оркестрами выступят выдающиеся солисты-инструменталисты, признанные мэтры, а также известные артисты театра и кино, исполнители русской песни, звезды мировой оперной сцены. Среди тех, кто выйдет на сцену: Аскар Абдразаков, Алексей Татаринцев, Екатерина Гусева, Андрей Мерзликин, Надежда Крыгина, Ирина Крутова.

Государственный Кремлевский дворец

м. «Библиотека им. Ленина», ул. Воздвиженка, 1.

18 сентября. 18.00. От 600.

Концерт

Легендарный рокер Александр Иванов и его группа «Рондо» дадут большой сольный концерт. «Бледный бармен», «Я буду помнить», «Боже, какой пустяк!», «Московская осень» - прозвучат эти и многие другие хиты. Иванов умеет подарить публике настроение рок-праздника, а в случае с уютным клубным концертом поклонники получают еще и возможность увидеть звезду не со стадионной трибуны, а с расстояния вытянутой руки.