Афиша Москвы: новая программа от «Уральских пельменей» и концерт Александра Иванова

Справиться с осенней хандрой можно с помощью юмора. Рецепт старый, ингредиенты проверенные, один из самых питательных - новая программа от «Уральских пельменей». В эти выходные юмористический коллектив из Екатеринбурга привезет в Москву шоу «Галопом по синкопам». Шутить будут Дмитрий Брекоткин, Дмитрий Соколов, Сергей Исаев, Андрей Рожков, Вячеслав Мясников, Ксения Корнева и другие всенародно любимые «пельмени».
- КЗ «Космос»
- м. «ВДНХ», проспект Мира, 150.
- 17, 18 сентября. 20.00. От 3500.
Фестиваль
На гала-концерте фестиваля национальных оркестров выступят ведущие коллективы из 15 регионов страны. Вместе с оркестрами выступят выдающиеся солисты-инструменталисты, признанные мэтры, а также известные артисты театра и кино, исполнители русской песни, звезды мировой оперной сцены. Среди тех, кто выйдет на сцену: Аскар Абдразаков, Алексей Татаринцев, Екатерина Гусева, Андрей Мерзликин, Надежда Крыгина, Ирина Крутова.
- Государственный Кремлевский дворец
- м. «Библиотека им. Ленина», ул. Воздвиженка, 1.
- 18 сентября. 18.00. От 600.
Концерт
Легендарный рокер Александр Иванов и его группа «Рондо» дадут большой сольный концерт. «Бледный бармен», «Я буду помнить», «Боже, какой пустяк!», «Московская осень» - прозвучат эти и многие другие хиты. Иванов умеет подарить публике настроение рок-праздника, а в случае с уютным клубным концертом поклонники получают еще и возможность увидеть звезду не со стадионной трибуны, а с расстояния вытянутой руки.
- «16 Тонн»
- м. «Краснопресненская», ул. Пресненский Вал, 6, стр. 1.
- 16 сентября. 20.00. От 3000.